Stellantis e Qualcomm rafforzano l'alleanza: veicoli più smart con Snapdragon Digital Chassis

Stellantis e Qualcomm ampliano la partnership tecnologica per integrare soluzioni Snapdragon Digital Chassis nei veicoli, migliorando sicurezza e connettività

Stellantis e Qualcomm hanno annunciato l'estensione della loro collaborazione tecnologica per integrare le piattaforme Snapdragon Digital Chassis nei veicoli Stellantis di nuova generazione. Questa partnership mira a rendere le auto del gruppo ancora più avanzate dal punto di vista della sicurezza, della connettività e dell'esperienza digitale di bordo.

Le soluzioni Snapdragon Digital Chassis garantiranno potenza di calcolo unificata e aggiornata in tutto il veicolo, coinvolgendo cockpit digitali, sistemi di connettività e avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Grazie a questa integrazione, Stellantis potrà proporre aggiornamenti costanti delle funzionalità, accelerando i tempi di immissione sul mercato dei nuovi modelli e standardizzando le piattaforme tecnologiche per una maggiore efficienza dei costi.

L'accordo comprende anche la piattaforma ADAS Snapdragon Ride Pilot, che permette di evolvere dai moderni sistemi di sicurezza attiva fino all'autonomia di guida di livello 2+ su milioni di veicoli Stellantis. Questa soluzione è scalabile e validata a livello globale, garantendo l'adozione trasversale della guida automatizzata su tutti i brand del gruppo.

La collaborazione sfrutterà l'integrazione delle soluzioni Qualcomm con STLA Brain, la piattaforma elettronica e software di Stellantis, consentendo performance di calcolo ancora più elevate e funzionalità guidate dall'intelligenza artificiale in tutto il portafoglio di auto. L'obiettivo è offrire esperienze di guida sempre più intelligenti, intuitive e sicure ai clienti dei marchi Stellantis.

Nel quadro dell'alleanza rafforzata, Stellantis e Qualcomm Technologies hanno anche firmato una lettera di intenti non vincolante affinché aiMotive, azienda specializzata in soluzioni di guida automatizzata e simulazione di proprietà di Stellantis, possa entrare a far parte di Qualcomm Technologies una volta soddisfatte le condizioni richieste.

I nostri clienti meritano esperienze di nuova generazione che siano fluide e in continua evoluzione per rispondere alle loro esigenze di guida. Implementando questa piattaforma intelligente in tutto il nostro portafoglio globale, Stellantis mantiene questa promessa con una velocità ed efficienza senza precedenti. Ciò è possibile grazie alla nostra collaborazione strategica con Qualcomm Technologies, che consente di scalare capacità intelligenti e connesse su tutti i nostri marchi, ha sottolineato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis.

Anche Qualcomm Technologies ha evidenziato l'importanza di questa estensione: Questa espansione riflette la portata e la profondità di quanto Qualcomm e Stellantis hanno costruito insieme, una relazione che abbraccia connettività, digital cockpit e ora ADAS e guida automatizzata. Il nostro Snapdragon Digital Chassis consente una distribuzione scalabile di potenza di calcolo unificata e capacità di guida avanzate tra veicoli e marchi, e l'estensione all'intero portafoglio Stellantis rappresenta un punto di svolta per entrambe le aziende e per chi ne farà esperienza, ha dichiarato Nakul Duggal, EVP and Group General Manager Automotive di Qualcomm Technologies, Inc.

L'iniziativa sottolinea il ruolo chiave della tecnologia a semiconduttori scalabili e dell'intelligenza artificiale per favorire innovazione, sicurezza ed efficienza nella mobilità del futuro. Stellantis continua così il suo percorso verso auto sempre più connesse e digitali, allineando la propria strategia a quella dei principali player mondiali del settore automobilistico e tecnologico.