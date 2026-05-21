Kia EV4 conquista il Red Dot Award 2026: riconoscimenti anche per PV5

Kia EV4 ha ottenuto il massimo riconoscimento ai Red Dot Award: Product Design 2026, aggiudicandosi il titolo Best of the Best, mentre Kia PV5 e la rivoluzionaria piattaforma robotica MobED hanno ottenuto riconoscimenti nella categoria Winner.

Questo risultato ribadisce la leadership globale di Kia nella progettazione e sottolinea la forza della filosofia Opposites United, che guida la trasformazione del marchio attraverso soluzioni di mobilità innovative, user-centriche e sostenibili.

È un onore per Kia essere ancora una volta riconosciuta dal Red Dot Design Award, soprattutto con EV4, che raggiunge la più alta distinzione, ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President e Responsabile del Kia Global Design. Questi premi riflettono l'impatto della nostra filosofia Opposites United nel plasmare soluzioni di mobilità che sono sia rilevanti che significative, offrendo esperienze intuitive e senza soluzione di continuità per i nostri utenti. Dalla reinterpretazione fuori dagli schemi della berlina EV4 all'approccio modulare e incentrato sull'utente di PV5 al design PBV, entrambi i veicoli dimostrano l'impegno di Kia nel mettere insieme piacevolezza estetica con praticità quotidiana.

La Kia EV4 si distingue per un design innovativo, che reinterpreta il segmento delle berline tradizionali con una silhouette fastback audace e una variante hatchback che amplifica la versatilità, sposando proporzioni compatte e dinamiche a una praticità pensata per le esigenze europee.

Kia PV5 ha ottenuto la nomina Winner grazie all'approccio Platform Beyond Vehicle (PBV), che propone un frontale comune e moduli posteriori flessibili, capaci di adattarsi a svariati utilizzi: dalle versioni Passenger, Cargo, WAV (Wheelchair Accessible Vehicle) fino al Crew. Ogni modello è pensato per offrire il massimo in termini di spazio, praticità e usabilità, mantenendo un'identità estetica forte e coerente. Il successo di PV5 è ulteriormente confermato dal recente Gold agli iF Design Awards 2026.

L'eccellenza del design Kia trova conferma anche nelle precedenti vittorie del Red Dot Award Best of the Best, già conquistato da EV6 nel 2022, EV9 nel 2024, EV3 nel 2025 ed ora da EV4 nel 2026.

Anche la piattaforma robotica MobED (Mobile Eccentric Droid) sviluppata dal Robotics LAB di Hyundai Motor Group ha conquistato il titolo Winner. Questa piattaforma è stata progettata per muoversi e adattarsi a diversi terreni, integrando sistemi Drive and Lift e un meccanismo a ruota eccentrica che garantiscono stabilità anche su superfici irregolari e pendenze. La filosofia del design Refined Edge punta a integrare la robotica nella quotidianità umana, combinando funzionalità, estetica e intelligenza artificiale per garantire una mobilità adattabile e affidabile.

I Red Dot Award, istituiti nel 1955 e giudicati da un panel di esperti internazionali, rappresentano uno dei più prestigiosi riconoscimenti mondiali per il design. Essi valorizzano prodotti, marchi e concept caratterizzati da innovazione, funzionalità e qualità eccezionali. La vittoria di Kia e Hyundai Motor Group sottolinea un trend chiaro: la mobilità del futuro passa dal connubio tra forma, tecnologia e attenzione alle esigenze reali degli utenti.