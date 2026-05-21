Nuova Honda Prelude: il concept Unlimited Glide trasforma i sogni in realtà

Con il concept “Unlimited Glide”, Honda porta l’ingegneria automobilistica a un nuovo livello narrativo ed emozionale, trasformando l’idea di mobilità in un’esperienza che richiama la sensazione del volo libero. La nuova Honda Prelude e:HEV diventa così il simbolo di una filosofia progettuale in cui efficienza, fluidità e piacere di guida si fondono in un’unica visione.

Il progetto prende forma anche grazie all’ispirazione personale del project leader Tomoyuki Yamagami, che ha trasformato i ricordi d’infanzia legati agli alianti radiocomandati in un concept ingegneristico concreto. Da quella passione nasce una coupé che non si limita a muoversi su strada, ma punta a riprodurre la sensazione di un volo silenzioso, continuo e naturale, proprio come un aliante sospinto dalle correnti d’aria.

Per celebrare l’arrivo sul mercato europeo della sesta generazione di Prelude, il brand ha realizzato un’operazione spettacolare: la nuova coupé ibrida ha trainato un vero aliante in volo, dimostrando le capacità del sistema e:HEV da 184 CV e la sorprendente naturalezza della sua erogazione. Un gesto simbolico che racconta in modo concreto la filosofia “Unlimited Glide”, dove la tecnologia diventa mezzo per rendere reale ciò che nasce dall’immaginazione.

Il cuore tecnico della nuova Prelude e:HEV si basa su un sistema full hybrid evoluto, frutto di oltre vent’anni di sviluppo nella tecnologia elettrificata. Il motore benzina 2.0, abbinato a una trasmissione automatica con doppio motore elettrico, genera una coppia di 315 Nm, assicurando una risposta immediata e lineare. Prestazioni e fluidità non sono più opposti, ma elementi complementari di un’unica esperienza di guida, pensata per risultare intuitiva e naturale in ogni condizione.

La dinamica del veicolo è ulteriormente valorizzata da una ciclistica raffinata, con sospensioni derivate da Civic Type R, assetto ribassato e ampio utilizzo del sistema Honda Agile Handling Assist. Tutto è progettato per offrire una guida precisa ma sempre morbida, in cui ogni curva diventa un gesto fluido e controllato, senza interruzioni o bruschi passaggi.

Il concetto di “volo” si estende anche all’abitacolo, dove la nuova Prelude privilegia una disposizione orientata al guidatore, con materiali di alta qualità e una progettazione essenziale. La visibilità è ampia, la posizione di guida è naturale e ogni comando è studiato per ridurre la distanza tra intenzione e azione. Il risultato è un ambiente che amplifica la sensazione di continuità tra uomo e macchina.

Con la nuova Prelude e:HEV, Honda riafferma la propria filosofia “Your Dreams Engineered”, trasformando un’idea poetica come quella del volo senza sforzo in una realtà automobilistica concreta. “Unlimited Glide” non è solo un concept creativo, ma una nuova interpretazione del piacere di guida, dove la tecnologia ibrida diventa strumento per esprimere libertà, leggerezza e connessione con la strada.

In questo equilibrio tra ingegneria avanzata e ispirazione umana, la Honda Prelude e:HEV si propone come una delle coupé più significative della nuova era elettrificata: un modello capace di unire emozione e razionalità, performance ed efficienza, sogno e realtà in un unico, fluido movimento.