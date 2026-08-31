Welo, Alvaro Soler e Roy Paci insieme per il singolo "Il Sole"

Il nuovo singolo Il Sole unisce la voce di Welo con la creatività di Alvaro Soler e Roy Paci, celebrando leggerezza e libertà. Disponibile dal 4 settembre.

Una collaborazione sorprendente illumina il panorama musicale di fine estate: Welo, giovane voce emergente della scena urban italiana, si unisce ad Alvaro Soler e Roy Paci per "Il Sole", nuovo singolo disponibile dal 4 settembre. Il brano vuole essere un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e quella sensazione di libertà che solo i momenti più semplici riescono a restituire, catturando con la musica ricordi e emozioni che diventano parte della nostra storia personale.

Nella traccia, italiano e spagnolo si fondono alternandosi in una sorta di conversazione, senza la necessità di scegliere una lingua sola, ma esaltando proprio nell'incontro la bellezza della diversità. La dimensione corale del singolo amplifica il messaggio di appartenenza: "siamo tutti sotto lo stesso SOLE".

"Il Sole" segna una nuova fase nel percorso artistico di Welo, all'anagrafe Manuel Mariano, classe 1999, originario del Salento. Dopo il successo di "Emigrato (Italiano)", scelto come jingle ufficiale dal Festival di Sanremo 2026, e la collaborazione con Anna Tatangelo in "Notte Poetica", Welo prosegue la sua crescita esplorando territori musicali inediti e confrontandosi con artisti di calibro internazionale. Il suo stile, autentico e disruptive, lo ha reso in pochi anni uno dei principali portavoce della nuova scena urban nazionale.

Alvaro Soler, superstar ispano-tedesca, torna a collaborare con il pubblico italiano, confermando ancora una volta il legame speciale che lo unisce al nostro paese. Con successi planetari come "El mismo sol", "Sofia" e "La cintura", Soler ha superato i cinque miliardi di stream nel mondo e continua a trasmettere sensazioni positive e immediate attraverso la sua voce e il suo sound cosmopolita.

Roy Paci, definito "la tromba atomica" da Billboard USA, aggiunge la sua inconfondibile energia al progetto, portando con sé oltre quarant'anni di esperienza e collaborazioni con artisti da tutto il mondo. La sua versatilità - tra jazz, ritmi latini, rocksteady e sperimentazione - è una garanzia di originalità e contaminazione stilistica. Dopo centinaia di album e innumerevoli palchi calcati, Paci continua a sorprendere grazie a una travolgente creatività e impegno sociale.

"Alcune sensazioni non finiscono mai dentro di noi. Restano nelle persone incontrate, nelle notti che sembravano non avere fine, nei luoghi che continuiamo a ricordare": questo il fil rouge di un brano che celebra i piccoli istanti che diventano ricordi preziosi, suggerendo di lasciarsi attraversare dalle emozioni e vivere con pienezza il valore del presente.

"Il Sole" si candida a colonna sonora di fine estate, unendo generazioni e sonorità diverse in un abbraccio corale capace di superare ogni confine.