Giulia Falcone lancia il remix di Fantôme con Cristiano Malgioglio: un duetto tra generazioni

Giulia Falcone pubblica il remix di Fantôme con Cristiano Malgioglio. Duetto emozionante tra generazioni e lingue, tra atmosfere anni Ottanta e tematiche universali.

Da mercoledì 28 ottobre sarà disponibile in radio e in digitale il nuovo remix di Fantôme, il brano di Giulia Falcone che vede la partecipazione straordinaria di Cristiano Malgioglio. La cantautrice italiana, diventata celebre sul web con milioni di visualizzazioni, propone una versione rinnovata della sua canzone che unisce diverse generazioni e culture, traendo ispirazione dalle sonorità e dalle atmosfere degli anni Ottanta.

Il duetto tra Giulia Falcone e Cristiano Malgioglio racconta il tema sempre attuale dell'amore attraverso due prospettive, quella di una giovane artista e quella di un'icona della musica italiana, unite da emozioni senza tempo. Il cuore del brano è la più fragile e universale delle dimensioni affettive: la paura di perdere qualcuno e il desiderio di sentirsi scelti ancora una volta. Non si tratta solo di una storia d'amore incerto o di una presenza sfuggente, ma della solitudine e della necessità di mantenere vivo un legame nei ricordi e nelle parole mai pronunciate.

Ho scritto Fantôme per raccontare la vulnerabilità che accompagna l'amore quando il desiderio di sentirsi vicini incontra la paura di perdersi. Ci sono momenti in cui anche un silenzio può insinuare un dubbio e la persona amata, pur occupando uno spazio immenso dentro di noi, sembra diventare sfuggente, difficile da raggiungere. Il duetto con Cristiano Malgioglio rappresenta quindi non soltanto il privilegio di accogliere la sua penna e la sua voce in una mia canzone, ma anche un modo per mantenere vivo e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio musicale e culturale che ha segnato il mondo intero commenta Giulia Falcone.

Il brano si apre in francese, lingua scelta da Giulia Falcone per dare voce alla parte più intima e sospesa della narrazione. Con l'ingresso di Cristiano Malgioglio nel ritornello, il racconto si fa in italiano e si trasforma in una richiesta intensa di amore e presenza. Il Fantôme del titolo non rappresenta solo una persona assente ma anche il ricordo di un sentimento che non si spegne, sospeso tra passato, desiderio e speranza. L'alternanza delle lingue intesse una trama fatta di riflessioni, inquietudini e bisogno concreto di sentirsi amati.

Classe 2006, Giulia Falcone si è distinta fin da giovane con interpretazioni che hanno riscosso grande successo su YouTube, come Je suis malade e SOS d'un terrien en détresse. Dopo le prime esperienze in concorsi internazionali con borse di studio in Russia e a Londra, Giulia ha raggiunto il pubblico internazionale anche grazie alla presenza nel 2022 a The Voice: La Plus Belle Voix e alle collaborazioni con nomi noti come Carla Bruni, Serge Lama e Claudio Capéo. Nel 2024 conquista il pubblico del NRJ Music Tour di Haguenau e debutta con il suo primo concerto da solista a Les Trois Baudets a Parigi. Nel 2025 viene invitata al format televisivo Voice Beyond Horizon ideato da Dimash Qudaibergen, ricevendo riconoscimenti in Kazakistan. Il percorso discografico dell'artista parte nel 2022 con il singolo Underwater, interamente scritto e composto da lei, e si arricchisce con l'EP Fréquences - Vol. 1, ultima testimonianza della sua evoluzione artistica.