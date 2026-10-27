Nuova Dodge Charger in Europa: elettrica e termica, due anime per un solo mito

Dodge Charger celebra il suo 60° anniversario con un ritorno trionfale in Europa, offrendo una gamma di nuova generazione che abbraccia sia la tecnologia elettrica che quella a combustione interna. Il modello, da sempre simbolo della cultura automobilistica americana, viene oggi proposto agli appassionati europei nella doppia veste della Charger Daytona 100% elettrica e della Charger con motorizzazione SIXPACK, confermando l'anima grintosa e il DNA prestazionale tipici del marchio.



Entrambe le versioni, sia Daytona che SIXPACK, sono ora disponibili tramite l'importatore ufficiale KWA e una rete di oltre 200 punti vendita nei principali venti Paesi europei. Questo passo strategico segna una svolta importante nell'offerta Dodge: i clienti possono scegliere tra una muscle car dotata di propulsore elettrico a batteria o la tradizionale versione con sei cilindri Hurricane 3,0 litri biturbo, entrambe con trazione integrale di serie.



Il modello Charger Daytona propone un sistema da 400 V con due Electric Drive Module garantendo reattività immediata, mentre la variante SIXPACK mantiene l'emozione della guida sportiva classica abbinata alle più recenti tecnologie.



Recentemente, durante l'European Media Drive presso il circuito di Balocco, i giornalisti hanno potuto testare le due anime della nuova Dodge Charger su pista, in strada e in sessioni di performance dedicate. L'evento ha dato il via a un progetto fotografico e video dal titolo evocativo New Dodge Charger: unlock the thrill, dedicato a raccontare le differenze e le somiglianze tra le due versioni attraverso sette cortometraggi e una galleria di immagini suggestive.



Come sottolineato da Matt McAlear, CEO di Dodge, "Alcune vetture possono essere comprese semplicemente osservandone le specifiche. Charger, invece, è sempre stata compresa dal posto di guida. Balocco ha offerto ai giornalisti europei l'opportunità di sperimentare il modo in cui Charger di nuova generazione risponde, comunica e crea una connessione con il guidatore in reali contesti di guida. Che si tratti della Charger Daytona 100% elettrica o di una Charger con motorizzazione SIXPACK, ogni modello è stato progettato attorno allo stesso obiettivo: offrire prestazioni percepite come immediate, controllate e profondamente coinvolgenti. Questa connessione tra il guidatore e la macchina è da sempre al cuore di Dodge e condividere direttamente questa esperienza con i media europei rappresenta un momento importante nella storia di Dodge, che continua a evolversi".



L'intera offerta Dodge Charger si fonda sulla piattaforma multi-energia STLA Large e comprende le versioni R/T con motorizzazione SIXPACK da 420 CV, la Scat Pack da 550 CV equipaggiata con motore SIXPACK High Output, la Daytona R/T 100% elettrica da 536 CV e la Daytona Scat Pack elettrica da 670 CV, la muscle car AWD elettrica più veloce e potente attualmente disponibile.



Il progetto visivo, realizzato con Publicis Groupe, punta a esaltare il carattere delle Charger attraverso design, luce, movimento e sound, cementando l'immagine di un solo nome, due anime, un'unica attitudine.



Oggi la Dodge Charger è offerta sia in configurazione coupé a due porte che berlina a quattro porte, con trazione integrale di serie e una combinazione di potenza e libertà di scelta senza precedenti. In Europa, l'importatore KW Automotive e la rete distributiva dedicata garantiscono professionalità dal primo contatto fino all'assistenza tecnica, mentre i ricambi sono assicurati dalla collaborazione con Iron Parts and Services BV. Con questa nuova gamma, Charger ribadisce il suo ruolo di icona, pronta ad affrontare le sfide del futuro senza dimenticare il mito che l'ha resa leggenda.