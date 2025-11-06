Creative accende il Black Friday 2025 con offerte imperdibili sulla sua linea audio

Questo Black Friday, Creative Technology si prepara a conquistare gli appassionati di musica e intrattenimento con una selezione di offerte sui suoi dispositivi audio più popolari. Dal 22 novembre al 7 dicembre 2025, il brand di Singapore rinnova il proprio impegno verso l’innovazione sonora offrendo sconti consistenti su cuffie, soundbar, speaker e schede audio di ultima generazione.

Al centro delle promozioni troviamo prodotti ormai iconici per qualità e design. La Creative Stage Pro, con un ribasso del 14% (da 139,99 € a 119,99 €), è una soundbar compatta che trasforma ogni ambiente domestico in un piccolo cinema. Il suono ricco e potente è garantito dal supporto Dolby Audio e da un subwoofer dedicato, mentre la dotazione di porte include HDMI ARC, USB-C, ingresso ottico, AUX e connettività Bluetooth 5.3 per una piena versatilità d’uso.

Spazio anche al design con la Pebble Nova, proposta a 239,99 € anziché 279,99 €. Definita come il punto d’incontro tra “design cosmico e suono stellare”, unisce eleganza e tecnologia grazie ai driver coassiali personalizzati e alla doppia opzione di connessione via USB-C o Bluetooth 5.3.

Per chi cerca un audio da scrivania più definito, la Sound Blaster GS3 scende da 54,99 € a 46,99 €, offrendo un equilibrio perfetto tra compattezza e resa sonora, ideale per musica, film o chiamate quotidiane. Sempre nel segmento delle cuffie, la nuova Zen Hybrid SXFI (in offerta a 79,99 € invece di 99,99 €) si distingue per la tecnologia Super X-Fi che personalizza l’audio in base alle caratteristiche dell’ascoltatore. Con cancellazione attiva del rumore regolabile e un’autonomia fino a 70 ore, è pensata per un uso dinamico e prolungato.

Fra le offerte più consistenti, la Pebble X Plus offre un ribasso del 35%, passando da 139,99 € a 89,99 €. Questo sistema da 30W RMS con picchi di 60W aggiunge un tocco visivo con luci RGB personalizzabili e la flessibilità tra modalità cablata e wireless. Per i gamer e gli audiofili, la Sound BlasterX G6 (ora a 89,99 €) resta una delle soluzioni più apprezzate: DAC USB e amplificatore per cuffie con surround virtuale 7.1, modalità Scout e regolazione game-voice, compatibile con console e PC.

Chiudono la selezione gli auricolari Aurvana Ace Mimi, proposti a 94,99 € (contro i 109,99 € originali). Offrono un suono personalizzato adattato all’udito di ogni utente, cancellazione attiva del rumore, connessione stabile e grande comfort per un’esperienza d’ascolto continua.

La filosofia di Creative rimane immutata dal 1981: “reinventare il modo in cui il mondo vive il suono”. Con la leggendaria Sound Blaster, il marchio ha segnato un punto di svolta nella storia dell’audio digitale e ancora oggi resta un punto di riferimento per la combinazione fra ingegneria, immaginazione e qualità acustica.

Attraverso queste offerte, l’azienda riafferma la propria volontà di superare i limiti dell’esperienza sonora e portare l’innovazione a un pubblico sempre più ampio, proponendo soluzioni che fondono tecnologia e emozione in modo unico. Il Black Friday 2025 diventa così l’occasione perfetta per scoprire — o riscoprire — l’essenza dell’audio firmato Creative.