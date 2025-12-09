Creative lancia le offerte natalizie 2025: tecnologia audio per regali ad alta fedeltà

Connect with us

In vista delle festività 2025, Creative presenta una selezione di prodotti audio in promozione pensata per chi desidera vivere un Natale all’insegna della qualità sonora. Dall’11 al 25 dicembre (dal 10 al 29 dicembre per Germania e Francia), gli appassionati di audio, gaming e intrattenimento potranno usufruire di sconti interessanti su speaker, DAC e auricolari, con un ulteriore ribasso storewide del 10% grazie al codice JOY10.

Tra i protagonisti di questa campagna spicca Pebble Nova, il nuovo speaker desktop della linea Pebble, dotato di audio Hi-Res, doppio driver e connessioni USB-C e Bluetooth multipoint. Il design compatto e raffinato lo rende ideale per chi desidera un suono pieno e avvolgente mentre guarda film, ascolta musica o segue eventi sportivi. Il prezzo promozionale per l’Italia è di 239,99 € rispetto a un prezzo consigliato di 279,99 €.

Per chi cerca potenza in formato ridotto, la proposta si amplia con Pebble X Plus, speaker con woofer dedicato e resa cinematografica pensato per spazi medio-piccoli. Con un prezzo promozionale di 89,99 € (SRP 139,99 €), rappresenta la soluzione ideale per studenti e giovani professionisti.

Nel segmento dei DAC, strumenti fondamentali per un ascolto professionale e per i gamer più esigenti, Creative propone due modelli di punta. Il Sound Blaster G8 è un DAC/amplificatore portatile dotato di surround virtuale e app dedicata, ottimizzato per PC, console e dispositivi mobili. Con un prezzo in offerta di 109,99 € (SRP 149,99 €), permette di ottenere una qualità audio da studio ovunque ci si trovi. Ancora più avanzato è il Sound Blaster X5, equipaggiato con doppio chip AKM e connessioni ottiche e USB per un audio ad altissima risoluzione, disponibile a 269,99 € (SRP 299,99 €).

Per chi è sempre in movimento, la linea Aurvana risponde con due modelli True Wireless. Gli Aurvana Ace 2 integrano driver xMEMS di nuova generazione, cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza, offrendo un’esperienza d’ascolto cristallina anche in viaggio o al lavoro. Il loro prezzo promozionale è di 89,99 € rispetto ai 179,99 € di listino. A completare la gamma ci sono gli Aurvana Ace Mimi, leggeri e versatili, perfetti per studenti e sportivi grazie a un eccellente equilibrio tra qualità e prezzo, proposti a 94,99 € (SRP 129,99 €).

Tutti i prodotti sono disponibili esclusivamente sull’eStore ufficiale dell’azienda durante il periodo promozionale.

Con questa iniziativa, Creative conferma il proprio impegno nell’unire innovazione tecnologica e accessibilità, offrendo agli utenti la possibilità di vivere un Natale sotto il segno dell’audio di qualità.

