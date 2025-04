CUPRA Formentor e Leon Sportstourer ora con motore 2.0 TSI 204 CV 4Drive

CUPRA amplia la propria offerta e si conferma ancora una volta protagonista nel panorama automobilistico sportivo. I nuovi modelli CUPRA Formentor e CUPRA Leon Sportstourer sono ora disponibili con il motore 2.0 TSI da 204 CV (150 kW), abbinato al cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Drive, offrendo una combinazione perfetta tra prestazioni dinamiche, piacere di guida e sicurezza su ogni tipo di strada.

Il nuovo motore turbocompresso rappresenta un’evoluzione tecnologica che arricchisce la gamma dei propulsori benzina, affiancandosi alla già potente versione da 333 CV. Questa configurazione garantisce un’erogazione della potenza fluida e reattiva, rendendo ogni viaggio un’esperienza esaltante. Il sistema 4Drive massimizza la tenuta di strada, anche in condizioni difficili, assicurando sempre un elevato livello di controllo.

Con un prezzo di partenza di 44.050 euro per la nuova CUPRA Formentor e 41.950 euro per la nuova CUPRA Leon Sportstourer, entrambi i modelli si posizionano in modo competitivo nel segmento delle sportive premium, offrendo un eccezionale rapporto tra performance e valore.

Entrambe le vetture si inseriscono in una gamma diversificata, che include soluzioni a benzina TSI, efficienti motori diesel TDI e opzioni elettrificate come i mild-hybrid e gli avanzati e-HYBRID plug-in, in grado di percorrere oltre 120 km in modalità 100% elettrica. Questa versatilità consente ai clienti di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze, senza compromettere lo stile e le prestazioni distintive del marchio.