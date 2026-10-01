CUPRA Leon e Formentor Custom by ABT: la sportività raggiunge un nuovo livello

L'essenza della sportività trova una nuova espressione nelle versioni Custom by ABT di CUPRA Leon e Formentor. Frutto della collaborazione con lo storico marchio specializzato in elaborazioni, queste edizioni speciali uniscono design esclusivo e dettagli Dark Chrome ad alcuni elementi sviluppati in sinergia con gli esperti ABT, incrementando la personalità sportiva dei modelli pur mantenendo intatto il DNA tipicamente CUPRA.
Per la CUPRA Leon, il lancio di questa versione coincide con l'introduzione del motore più potente mai offerto sul modello a 5 porte: il 2.0 TSI da 325 CV, che rappresenta una novità assoluta nella gamma. Si tratta di una motorizzazione pensata per chi desidera performance elevate e un'estetica ancora più marcata grazie ai dettagli firmati ABT.
La personalizzazione Custom by ABT è disponibile anche su tutta la gamma CUPRA Formentor, partendo dal 1.5 TSI da 150 CV fino ad arrivare al 5 cilindri 2.5 da 390 CV della Formentor VZ5. Ogni versione punta a offrire esclusività senza rinunciare alla versatilità e all'adrenalina al volante, elementi distintivi del marchio.
L'arrivo delle Custom by ABT si inserisce in un percorso di crescita e rafforzamento della presenza del marchio nel segmento delle sportive compatte. Oltre all'attenzione per il design e ai materiali pregiati, la collaborazione con ABT non solo garantisce qualità artigianale ma anche soluzioni tecniche studiate per chi ama distinguersi.
CUPRA conferma così la volontà di offrire esperienze di guida sempre più coinvolgenti e prodotti pensati per chi cerca unicità e prestazioni senza compromessi.
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