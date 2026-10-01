Zucchero celebra i 40 anni di Rispetto con una nuova edizione in vinile limitata

Grande ritorno per Zucchero: il capolavoro "Rispetto" viene pubblicato domani in una nuova edizione in vinile numerata e limitata, per celebrare i 40 anni dall'uscita dello storico album. Questo progetto, realizzato a partire dai master analogici originali e frutto del minuzioso lavoro di rimasterizzazione di Pino "Pinaxa" Pischetola, rappresenta un vero evento per gli appassionati di musica italiana. Con solo 1.000 copie numerate, la nuova edizione "Studio Original Master" offre un packaging fedele all'artwork del 1986, arricchito da dettagli curati e materiali di pregio.

Pubblicato originariamente nel 1986, "Rispetto" è stato un punto di svolta nella carriera di Zucchero: con la sua miscela di blues, soul, R&B e pop, ha definito lo stile unico che ha portato il cantautore emiliano al successo internazionale. Universale nell'impatto, l'album viene oggi celebrato da Universal Music con una versione pensata per collezionisti e audiofili, nata dall'idea di Universal e Pischetola e dedicata agli album che hanno segnato la storia. In occasione del Milano Hi-Fidelity 2026, il 3 ottobre all'Hotel Meliá, la nuova stampa sarà protagonista di un incontro speciale con Pino "Pinaxa" Pischetola e Alessandro "Gengy" Di Guglielmo: per l'occasione saranno disponibili 250 copie ulteriormente limitate in vinile colorato.

Dopo un 2026 ricco di live nei più illustri stadi d'Italia e date internazionali in Europa, Zucchero guarda già al futuro e annuncia un evento unico nel 2027: il 25° anniversario della celebre hit "Baila (sexy thing)" verrà celebrato con uno spettacolare show dal vivo, "Baila 25th San Siro - Under the moonlight IL GRAN FINALE", previsto per il 10 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano. Un appuntamento imperdibile che promette grande musica interamente dal vivo, emozioni indimenticabili e la partecipazione della superband che accompagna Zucchero sulle scene internazionali.

Le date europee del tour 2026 hanno nuovamente consacrato Zucchero come protagonista della scena live internazionale. Dal Regno Unito ai Paesi Nordici, l'artista ha portato in scena un repertorio che attraversa blues, rock, soul e i suoi grandi classici, accompagnato da una superband di musicisti di fama mondiale. Ogni performance è stata accolta con entusiasmo da fan di ogni età, confermando la magia di uno spettacolo che unisce qualità musicale ed energia dal vivo.

Zucchero si conferma una vera icona della musica italiana: con oltre 60 milioni di dischi venduti e una carriera unica nel suo genere, non ha mai smesso di reinventarsi. Ha calcato palchi leggendari come la Royal Albert Hall, Woodstock e San Siro, e collaborato con artisti del calibro di Sting, Eric Clapton, Mark Knopfler e Luciano Pavarotti. Tra i tanti riconoscimenti e le partecipazioni a eventi internazionali, vanno ricordati il ruolo di Ambasciatore per Mandela, i duetti con Bono, l'iconica esibizione al Freddie Mercury Tribute e le importanti iniziative benefiche organizzate con Pavarotti & Friends.

I successi più recenti testimoniano la continua vitalità del progetto musicale di Zucchero, tra nuovi album come "Discover" e "Discover II", duetti memorabili e reinterpretazioni di brani indimenticabili. Il tour "Overdose D'Amore" lo ha visto protagonista nei principali stadi, mentre l'edizione speciale "Spirito DiVino 30th Anniversary" uscirà a giugno 2025 sancendo altri traguardi storici. L'artista dei record all'Arena di Verona supera i 720.000 spettatori in 66 concerti, mentre la sua musica viaggia ormai senza confini grazie a collaborazioni prestigiose e un repertorio che coinvolge generazioni.

Chi non ama il blues ha un buco nell'anima scrive Zucchero, sottolineando ancora una volta la profonda passione che anima ogni sua creazione. La celebrazione di "Rispetto" e l'annuncio del gran finale a San Siro per "Baila" sono il simbolo di un percorso artistico in continua evoluzione, radicato nella storia e sempre proiettato verso nuove mete. I biglietti per lo show del 2027 sono già disponibili e si prevede un successo senza precedenti per una serata che promette di restare nella memoria degli appassionati.