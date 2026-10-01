FIAT presenta Multiplay al Salone di Parigi: rivoluzionata la mobilità urbana

FIAT sorprende ancora una volta il mercato automobilistico presentando Multiplay, il nuovo concept car svelato al Salone dell'Automobile di Parigi 2026.

Multiplay si distingue non solo come prototipo innovativo ma anche come manifesto di una nuova idea di mobilità: flessibile, accessibile e radicalmente utile. L'approccio è quello tipico FIAT, incentrato su semplicità e creatività nell'affrontare le sfide quotidiane, con un occhio attento alle esigenze di una società in continua evoluzione.

Il percorso verso Multiplay trova le sue radici nelle icone del passato: la 600 Multipla degli anni Cinquanta, capace di trasportare sei persone in poco più di tre metri e mezzo, e la Multipla di prima generazione del 1998, che offriva sei posti su due file in meno di quattro metri di lunghezza. Oggi FIAT torna a rompere gli schemi con un veicolo che raccoglie l'eredità del passato e la proietta verso il futuro, anticipando i desideri di una clientela sempre più alla ricerca di versatilità.

Il concept Multiplay rappresenta anche una fonte d'ispirazione per lo sviluppo futuro della gamma FIAT, votata a offrire soluzioni di trasporto familiare accessibile a un pubblico sempre più vasto. Al Salone di Parigi, questa visione viene sottolineata dalla presenza dei nuovi Grizzly e Grizzly Fastback, modelli che segnano l'espansione dell'offerta del marchio nel settore della mobilità smart.

La presentazione di Multiplay è quindi un segnale forte del percorso intrapreso da FIAT, che continua a essere protagonista nel dibattito sulla mobilità del futuro, sempre fedele al suo stile unico e inconfondibile.