Lancia presenta la nuova Gamma e Ypsilon HF al Salone dell'Auto di Parigi 2026

Lancia sarà protagonista al Salone dell'Auto di Parigi 2026 con il debutto internazionale della Nuova Gamma, segno della rinnovata ambizione e identità del marchio italiano. Tre le varianti esposte: Gamma LX ibrida da 145 CV, Gamma LX 100% elettrica e la potente Gamma HF Integrale, versione 100% elettrica a trazione integrale da 375 CV, che incarna il vertice della famiglia.



Accanto alla Gamma, i riflettori saranno puntati anche sulle nuove Ypsilon HF e Ypsilon Rally2 HF Integrale. La Ypsilon HF è completamente elettrica con 280 CV, mentre la Rally2 HF Integrale celebra il ritorno di Lancia nei rally internazionali, festeggiando già il titolo Costruttori nel campionato WRC2. Questo doppio debutto ribadisce la volontà del marchio di fondere tradizione e innovazione, portando di nuovo il motorsport al centro della strategia.



La conferenza stampa dedicata si terrà lunedì 12 ottobre alle ore 11:10 presso il Padiglione 4 del salone parigino.



La Nuova Gamma nasce, viene progettata e prodotta in Italia, nello stabilimento Stellantis di Melfi, esaltando la creatività e il design italiani uniti ad avanzate tecnologie per comfort ed efficienza. La silhouette fastback crossover introduce Lancia nel cuore del segmento C, rilanciando valori come qualità dell'esperienza, sostenibilità e attenzione per le performance.



In particolare, la Gamma HF Integrale rappresenta la proposta più prestazionale: due motori, trazione integrale e 375 CV, all'insegna dello spirito competitivo che ha resto celebre Lancia sui circuiti e nei rally.



Con Gamma e Ypsilon in mostra a Parigi, Lancia interpreta le molte anime del marchio: dalla ricerca stilistica al comfort, dalla potenza delle versioni HF fino al ritorno trionfante sulle strade del motorsport.





