FIAT protagonista a ROM-E 2026 con mobilità accessibile e sostenibile al centro

FIAT partecipa a ROM-E 2026 a Roma presentando la 500 Hybrid cabrio Dolcevita e la nuova Topolino Sport, puntando su mobilità sostenibile e innovazione.

FIAT sarà protagonista a ROM-E Ecosostenibilità e Futuro 2026, evento dedicato alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile nel cuore di Roma. Dal 2 al 4 ottobre, la manifestazione riunirà istituzioni, aziende e cittadini in un confronto attivo sui temi dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile.

La casa automobilistica porterà in scena due modelli simbolo della sua visione di mobilità moderna: la 500 Hybrid cabrio Dolcevita e la nuovissima Topolino Sport. Entrambe saranno disponibili sia in esposizione sia in test drive presso il suggestivo Viale delle Magnolie a Villa Borghese, trasformando l'iconica location romana in una vetrina dell'auto elettrificata e accessibile proposta da FIAT.

L'evento si aprirà con il Rom-E Talk alla Casa del Cinema, un appuntamento di dialogo sui temi dell'energia e dei trasporti sostenibili che vedrà coinvolti rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e del mondo accademico. Successivamente, per l'intero weekend, FIAT accoglierà il pubblico nella propria area mostrando soluzioni pensate per avvicinare sempre più persone al mondo della mobilità green con prodotti semplici, concreti e rivolti anche alle nuove generazioni.

La partecipazione a ROM-E si inserisce nel percorso che vede FIAT impegnata a democratizzare le nuove tecnologie e a favorire una mobilità più responsabile, semplice e vicina alle esigenze delle persone ha dichiarato Alessio Scutari, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia. Per questo partecipiamo a ROM-E con modelli come Topolino Sport e 500 Hybrid Dolcevita; per noi questo evento è una ulteriore occasione per mettere al centro il dialogo con cittadini ed istituzioni per la diffusione di una nuova cultura della mobilità così importante in una città come Roma.

La 500 Hybrid cabrio Dolcevita si distingue per il suo stile sofisticato ispirato agli anni '60, la capote blu dedicata e il design unico. Prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, rappresenta la filosofia FIAT di un'elettrificazione pragmatica e accessibile, pensata per ridurre consumi ed emissioni senza sacrificare la personalità distintiva della 500. Tra le sue caratteristiche spiccano i sedili in tessuto Pieds de poule con logo ricamato, i nuovi cerchi in lega da 16" diamantati, i fari full LED e l'infotainment avanzato. Nella versione cabrio, il piacere di guida all'aria aperta esalta ulteriormente il DNA dell'iconica city car italiana.

La Topolino Sport, rivoluzionaria microcar completamente elettrica, è pensata per attrarre un pubblico giovane e sensibile ai temi dell'innovazione ecologica. Questa nuova edizione reinterpreta l'iconica 500 Sport del 1958 in chiave moderna, abbinando un'estetica fresca a praticità e inclusività. Semplice, giocosa e accessibile: sono questi i concetti chiave che guidano il lancio della Topolino Sport, permettendo a FIAT di rafforzare il suo impegno nel rendere la mobilità urbana elettrica ancora più vicina alle nuove generazioni.



