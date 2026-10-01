Mazda6e 2027: autonomia fino a 703 km e nuovi allestimenti premium

Mazda6e 2027 si rinnova con batteria da 78 kWh, autonomia fino a 703 km, nuovi allestimenti Homura Plus e Takumi Plus e tecnologie di ultima generazione.

La Mazda6e si evolve per il 2027, portando sul mercato importanti innovazioni dedicate sia alla tecnologia che al comfort di guida. Il modello, che si è aggiudicato il titolo di World Car Design of the Year 2026, vanta ora una batteria al litio-ferro-fosfato da 78 kWh, capace di garantire fino a 703 km di autonomia WLTP nel ciclo urbano e 560 km nel ciclo combinato, oltre alla ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW.

Le novità non riguardano soltanto la motorizzazione. Mazda amplia la gamma con il nuovo allestimento Homura Plus, che esalta lo spirito sportivo della berlina elettrica. Gli esterni adottano dettagli in nero lucido su paraurti e minigonne laterali, mentre l'abitacolo si distingue per i rivestimenti in pelle nappa nera e tessuto scamosciato intrecciato, impreziositi da cuciture rosse e inserti dal motivo a rete. Il risultato è un ambiente dal carattere raffinato e deciso, completato da cielo nero e tendina parasole elettrica.

L'allestimento Takumi Plus offre ora anche la nuova finitura interna Warm Beige, che si aggiunge alla tonalità Tan già in gamma. In questo modo, i clienti possono personalizzare ulteriormente gli interni, puntando su soluzioni luminose e ricercate. L'allestimento Takumi conserva inoltre gli interni in Black Maztex, mentre la versione beige del Maztex non sarà più disponibile.

Mazda6e 2027 si distingue anche per miglioramenti nella dinamica di guida: risposta in accelerazione e intensità della frenata rigenerativa sono state ottimizzate, mentre le sospensioni aggiornate assicurano un equilibrio ancora più efficace tra comfort e stabilità.

Sul fronte della sicurezza, i sistemi avanzati di assistenza alla guida sono stati perfezionati. Il Cruising & Traffic Support (CTS) è ora operativo fino a 160 km/h, mentre il Lane Keep Assist interviene con maggiore naturalezza sullo sterzo. Importanti aggiornamenti anche per il sistema di navigazione, che ora facilita la ricerca delle stazioni di ricarica e la pianificazione dei viaggi lunghi.

Un'offerta dedicata accompagna il lancio della nuova Mazda6e 2027: l'allestimento Takumi viene proposto a un prezzo promozionale di 40.950 euro solo in caso di finanziamento Mazda Advantage, con 36 rate mensili da 299 euro. Il risparmio sul prezzo di listino ammonta a 2.700 euro ed è possibile aderire fino al 31 dicembre 2026 nei concessionari aderenti.



