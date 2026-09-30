Hyundai KONA: dieci anni di innovazione tra primati e motorizzazioni green

Hyundai KONA è oggi uno dei modelli più rappresentativi della casa coreana in Italia, grazie a una gamma tra le più complete del segmento SUV compatti. Dalla versione benzina, passando per GPL e full-hybrid, fino all'iconica variante 100% elettrica, KONA ha saputo anticipare i tempi con una proposta sempre all'avanguardia. Nel 2026, il legame con i clienti italiani si rafforza ulteriormente con l'arrivo del nuovo allestimento Dark Line, pensato appositamente per il mercato nazionale e destinato a scrivere un nuovo capitolo nella storia del modello.



Lanciata ufficialmente nel 2017, la KONA prende il nome da un distretto delle Hawaii, simboleggiando al contempo energia e stile di vita urbano. Sin dagli esordi, si è distinta per tecnologia e innovazione: piattaforma inedita, proporzioni compatte e dettagli di design come la Cascading Grille e i gruppi ottici su due livelli hanno definito la sua personalità. Era la prima Hyundai a offrire l'head-up display ed un pacchetto tecnologico di sicurezza SmartSense, affiancato a sistemi di infotainment avanzati.



Il vero punto di svolta arriva nel 2018 con la KONA Electric, il primo SUV compatto 100% elettrico offerto in Europa. Con due tagli di batteria, motori tra i più potenti della categoria e un'autonomia fino a 470 km (WLTP), ha saputo coniugare l'anima da SUV con le esigenze della mobilità elettrica, portando la tecnologia zero emissioni nel segmento B-SUV.



L'espansione della gamma ha visto anche il lancio, nel 2019, della KONA Hybrid e, dal 2021, della Mild Hybrid a 48 Volt. Nel tempo, il design evolve con linee più affilate, una maggiore lunghezza e dotazioni come la strumentazione digitale touchscreen da 10,25 pollici e la console separata. I successi sul mercato italiano sono tangibili: oltre 34.000 clienti tra il 2018 e il 2021 e una quota superiore al 45% di versioni full-hybrid, nonché il titolo di SUV elettrico più venduto in Italia nel 2020.



Alla vocazione tecnologica si è affiancata la sportività con KONA N, il primo SUV Hyundai ad alte prestazioni della famiglia N, capace di uno 0-100 km/h in 5,5 secondi grazie ai suoi 280 CV, telaio rinforzato e soluzioni derivate dal motorsport. Una dimostrazione di come praticità e piacere di guida possano convivere anche su un SUV compatto.



La seconda generazione di KONA, presentata nel 2023, nasce invece con una filosofia inedita: la versione elettrica è stata il punto di partenza della progettazione. Dimensioni aumentate, linea Seamless Horizon Lamp, aerodinamica raffinata (Cx 0,27) e cruscotto digitale a doppio display definiscono la nuova identità KONA. Le ultime versioni KONA Electric, con batterie fino a 65,4 kWh e potenze di punta a 217 CV, raggiungono fino a 510 km nel ciclo WLTP combinato, offrendo dotazioni come il bagagliaio anteriore, il sistema di guida i-PEDAL e la funzione Vehicle-to-Load.



L'efficienza ambientale è riconosciuta dal Green NCAP LCA Award, che premia le auto con il minor impatto ambientale nel ciclo di vita. Oggi, la gamma italiana di KONA si articola in cinque allestimenti - XTech, Dark Line, Business, N Line ed Exellence - e la versione GPL da 110 CV segna il ritorno di una motorizzazione particolarmente apprezzata dai clienti italiani attenti all'economia d'uso.



Quasi dieci anni dopo il debutto, KONA resta fedele alla vocazione di innovare e di anticipare i bisogni della mobilità contemporanea, continuando a raccogliere successi e record tra i SUV compatti.