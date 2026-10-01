Renault celebra i 70 anni di Dauphine, l'auto che rivoluzionò la mobilità

Renault festeggia i 70 anni della mitica Dauphine, simbolo dell'auto popolare che ha cambiato il volto dell'azienda e reso la mobilità accessibile.

Settant'anni fa Renault segnava una svolta nella storia dell'automobile con il lancio della Dauphine, vettura che cambiò radicalmente il volto dell'azienda francese, segnando un'epoca e democratizzando l'accesso alla mobilità.

Tutto iniziò con la 4CV, introdotta nel 1946, che aprì la strada a una nuova era per il marchio. Dieci anni dopo, nel 1956, arrivò la Dauphine, un modello destinato a proseguire l'opera di modernizzazione e diffusione dell'auto tra le fasce più ampie della popolazione. Nel giro di un decennio, questi due modelli iconici hanno contribuito in modo determinante alla rinascita industriale di Renault, rendendo l'automobile finalmente accessibile a milioni di persone sia in Francia che all'estero.

La Dauphine fu concepita per raccogliere l'eredità della 4CV e guidare Renault in una nuova fase industriale e commerciale, grazie a soluzioni tecniche e stilistiche all'avanguardia che la resero protagonistra di una rapida diffusione sui mercati internazionali. Progettata con l'obiettivo di essere un'auto moderna, accessibile e di facile utilizzo, la Dauphine rappresentò una concreta risposta alla domanda crescente di mobilità del secondo dopoguerra.

L'eredità di questa piccola grande auto continua a influenzare la filosofia Renault, che ancora oggi si ispira alla missione di rendere la mobilità accessibile a tutti, senza rinunciare al progresso e alle sfide del futuro. I valori di innovazione e democratizzazione dell'automobile promossi dalla Dauphine rimangono centrali nell'identità di Renault, che celebra così non solo un importante anniversario, ma anche una storia di successo, sogni e trasformazione sociale.