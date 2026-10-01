BMW X3 M50 xDrive: debutta il Black Package e il motore sale a 443 CV

BMW amplia la personalità sportiva della X3 M50 xDrive con il debutto del nuovo Black Package, disponibile da dicembre per la versione M Performance, insieme a un significativo incremento di potenza del motore sei cilindri da 3,0 litri che ora raggiunge i 326 kW (443 CV).

Il nuovo Black Package è riservato esclusivamente alla BMW X3 M50 xDrive e introduce una serie di dettagli ispirati al motorsport sia all'esterno che nell'abitacolo. All'esterno spiccano i cerchi in lega leggera M da 22 pollici Polygon 1134 M Black, aumentati di una dimensione rispetto all'offerta precedente, e le pinze dei freni M Sport in nero lucido, decorate con logo M monocromatico. I loghi M e le scritte del modello sono rifinite in nero lucido con bordo argento, per un look distintivo e grintoso.

L'interno del Black Package sfoggia una profusione di Alcantara nera BMW Individual su parti del cruscotto lato guidatore, sulla zona anteriore al display centrale e sul vassoio dello smartphone con ricarica induttiva. Lo stesso materiale viene applicato ai pannelli porta e al bracciolo centrale, mentre il logo M è impresso sui poggiatesta rivestiti in Alcantara. I sedili presentano rivestimenti specifici Alcantara/Veganza nera, arricchiti da cuciture e profili blu. Il richiamo alle origini sportive BMW M si percepisce anche nei tappetini neri con profilo blu e bandiera M, negli elementi con lavorazione CraftedClarity in vetro e nell'airbag del volante rivestito esclusivamente in pelle.

Sotto il cofano, la BMW X3 M50 xDrive guadagna energia con l'aumento di 33 kW (45 CV), arrivando a 326 kW (443 CV) grazie al motore 3.0 litri M TwinPower Turbo mild hybrid a 48 volt, in grado di garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi (4,1 secondi con metodo rollout su 1 piede). Questo potenziamento interesserà tutte le versioni X3 M50 xDrive, indipendentemente dall'adozione del Black Package, e assicura già la piena conformità alla normativa Euro 7 sulle emissioni.

Oltre alle novità dedicate alla M Performance, l'intera gamma BMW X3 sarà coinvolta da interventi evolutivi a partire da dicembre 2026. Tali aggiornamenti prevedono per tutti un nuovo look interno con superficie Softskin in PVC davanti al display centrale, inedite cuciture sulla plancia, illuminazione ambiente per vano portaoggetti e maniglie interne, apertura del cassetto portaoggetti ridisegnata e protezioni in acciaio inox sul bordo del bagagliaio per versioni selezionate. Tutte le X3 con M Sport Package e le M Performance mostreranno battitacco Dark Silver con logo M nero. Importante anche l'upgrade per il motore quattro cilindri della X3 20 xDrive, ora anch'esso conforme agli standard Euro 7.

Il Black Package non influisce sulle prestazioni del veicolo, che vengono invece migliorate per tutte le X3 M50 xDrive. Il pacchetto rappresenta una scelta esclusiva per chi desidera un veicolo dalla forte impronta sportiva e personalità distintiva; non sarà disponibile sulle altre versioni della gamma X3, che comunque beneficeranno di miglioramenti estetici e tecnologici su tutta la linea.

Con queste novità, BMW conferma la volontà di rafforzare identità e prestazioni della Serie X3, puntando su dettagli emozionali e aggiornamenti tecnici che coinvolgono tutta la clientela, dagli amanti delle versioni più sportive a chi sceglie la praticità e il comfort della gamma tradizionale.