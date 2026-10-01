Breil celebra i 50 anni della Fiat 131 Abarth Rally con un cronografo in edizione limitata

Dalla collaborazione tra Abarth e Breil nasce un cronografo esclusivo dedicato al cinquantesimo anniversario della leggendaria Fiat 131 Abarth Rally. Questa edizione limitata, composta da soli 400 esemplari numerati, omaggia una delle auto più iconiche della storia dei rally, la stessa che ha vinto tre titoli mondiali costruttori e segnato l'epoca d'oro delle competizioni internazionali.

Il design sportivo del nuovo segnatempo richiama direttamente l'universo delle competizioni. La cassa è realizzata in acciaio satinato da 43 mm, con una lunetta zigrinata in acciaio e disco in alluminio anodizzato nero dotato di scala tachimetrica, elementi che evocano gli strumenti di bordo delle vetture da gara. Il quadrante nero, disposto su doppio livello, è impreziosito dal celebre motivo a scacchiera Abarth, simbolo di traguardo e vittoria, oltre all'iconico scorpione rosso tra le ore 3 e 4 che richiama l'identità del marchio.

Le lancette e gli indici, trattati con finitura IP titanio e rivestimento luminescente, garantiscono una perfetta leggibilità anche in condizioni di scarsa luce. Sono presenti il datario tra le ore 4 e 5 e i loghi Breil e Abarth a ore 3, protetti da vetro minerale. Sul retro, il fondello a vite è personalizzato con i loghi e il numero progressivo della collezione limitata.

Il cronografo è completato da un bracciale in acciaio con finitura spazzolata, chiusura deployante con pulsanti e fermaglio di sicurezza. All'interno batte un movimento al quarzo VK67 che assicura precisione e affidabilità, mentre l'impermeabilità fino a 10 atmosfere rende questo orologio perfetto per l'uso quotidiano.

La Fiat 131 Abarth Rally, presentata nel 1976 e prodotta anch'essa in 400 esemplari, ha segnato la storia con vittorie prestigiose come il Rally dell'Isola d'Elba e il Rally dei 1000 Laghi, imponendosi fra il 1977 e il 1980 con tre titoli mondiali costruttori, 18 vittorie assolute, due doppiette e cinque triplette. Il cronografo Breil Fiat 131 Abarth Rally si propone, dunque, come un ulteriore tributo all'audacia, alla performance e alla passione meccanica.

Per questa edizione limitata a 400 pezzi il prezzo consigliato è di 399 euro.



