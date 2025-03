Dacia Duster: il re dell’off-road accessibile

Dacia Duster si conferma un SUV capace di affrontare anche i percorsi più impegnativi, grazie alle sue doti off-road che emergono in particolare nella versione 4X4. L’evoluzione del modello, costruito sulla piattaforma CMF-B, ha permesso di mantenere dimensioni compatte senza sacrificare lo spazio interno, migliorando al contempo la stabilità e la dinamica di guida.

Uno degli elementi chiave della nuova Duster è il sistema Terrain Control, che offre cinque diverse modalità di guida per adattarsi a qualsiasi condizione del terreno. In modalità Auto, la coppia viene gestita automaticamente tra avantreno e retrotreno per garantire la migliore aderenza. Snow ottimizza il comportamento del veicolo su superfici sdrucciolevoli, mentre Mud/Sand consente di affrontare terreni instabili come fango e sabbia. Per le situazioni più impegnative, la modalità Off-Road assicura una distribuzione ottimale della coppia, mentre Eco punta all’efficienza dei consumi regolando la trazione.

L’altezza da terra di 217 mm e gli angoli di attacco di 31°, di uscita di 36° e di dosso di 24° collocano Duster tra i migliori del segmento in termini di capacità fuoristradistiche. La rigidità del telaio e le nuove barre antirollio riducono il rollio del 17% rispetto alla generazione precedente, garantendo maggiore stabilità su ogni tipo di strada.

Il sistema di controllo della velocità in discesa rappresenta un valido alleato nelle pendenze ripide, agendo sui freni per mantenere una velocità costante tra 0 e 30 km/h, senza che il conducente debba intervenire su acceleratore e freno. A supportare l’esperienza off-road, il display centrale da 10,1 pollici fornisce informazioni fondamentali come l’angolo di inclinazione laterale, l’angolo di beccheggio e la distribuzione della coppia tra avantreno e retrotreno.

Dacia Duster 4X4 si conferma un’auto versatile e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. La versione Expression Tce 130 4X4 è disponibile con un prezzo di listino di 26.400 euro, rendendola una delle alternative più competitive nel panorama SUV. Con le sue capacità off-road, la tecnologia avanzata e la filosofia di essenzialità tipica del marchio, Duster continua a ridefinire gli standard dell’accessibilità nel mondo dell’auto.