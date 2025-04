Dacia rivoluziona la Customer Experience con un ecosistema digitale sempre più innovativo

Dacia continua la sua evoluzione digitale con un ecosistema di app pensate per migliorare l’esperienza degli utenti, dentro e fuori dall’auto. Grazie all’integrazione con lo smartphone, i clienti possono usufruire di un’ampia gamma di funzionalità che rendono ogni viaggio più sicuro, pratico e personalizzato. Le nuove applicazioni, tra cui Dacia Travel Companion e Dacia AR, arricchiscono ulteriormente l’offerta tecnologica del brand, consolidando il legame tra utente e veicolo.

My Dacia: il tuo veicolo sempre sotto controllo

L’app My Dacia permette un accesso diretto e intuitivo al mondo dell’auto, consentendo di monitorare il veicolo in tempo reale. Disponibile per tutti i modelli del marchio, offre informazioni essenziali come chilometraggio, livello di carburante o batteria e autonomia residua. Per il modello Dacia Spring, sono previste anche funzioni avanzate come la ricarica programmata e il precondizionamento dell’abitacolo.

Grazie al libretto di manutenzione digitale, l’app invia notifiche automatiche su revisioni e interventi necessari. Inoltre, la funzione di localizzazione dell’auto aiuta a ritrovarla facilmente, mentre, a seconda dei modelli, è possibile accendere i fari o attivare un segnale acustico da remoto. My Dacia dà anche accesso a offerte e servizi personalizzati, tra cui manutenzione, accessori e finanziamenti.

Dacia Media Control: un display multimediale sempre connesso

L’app Dacia Media Control trasforma lo smartphone in un vero e proprio display multimediale intelligente, perfettamente integrato con il veicolo. Grazie ai comandi al volante, la gestione di musica, chiamate e navigazione diventa più sicura e intuitiva.

Questa applicazione permette di personalizzare l’interfaccia con scorciatoie per app e widget preferiti. Gli utenti possono scegliere la navigazione più adatta alle proprie esigenze, tra Waze, Google Maps e altri fornitori, e usufruire della connessione Bluetooth per effettuare chiamate in viva voce senza distrazioni. Inoltre, il driver display fornisce dati dettagliati sul consumo e sull’Eco Score, per una guida sempre più efficiente.

Dacia Map Update: navigazione sempre aggiornata

Con Dacia Map Update, mantenere aggiornato il sistema di navigazione Dacia Media Nav diventa ancora più semplice. L’app consente di scaricare le ultime mappe e aggiornamenti software direttamente dallo smartphone, eliminando la necessità di chiavette USB o schede SD. Attualmente disponibile su Android, arriverà presto anche su iOS.

Dacia Guide: il manuale utente interattivo

L’app Dacia Guide rivoluziona il concetto di manuale utente, offrendo un’esperienza interattiva e accessibile. Integrata direttamente in My Dacia, permette una ricerca rapida delle informazioni grazie a un motore di ricerca intelligente. Le immagini interattive del veicolo consentono di accedere facilmente a sezioni specifiche, mentre la funzione di riconoscimento fotografico permette di ottenere spiegazioni dettagliate semplicemente scattando una foto di un componente dell’auto. Inoltre, l’app offre una panoramica completa di tutte le spie luminose del cruscotto per un rapido riferimento.

Dacia AR: la realtà aumentata al servizio del cliente

Dacia AR apre nuove prospettive nell’esplorazione del veicolo grazie alla realtà aumentata. Gli utenti possono visualizzare le caratteristiche principali dell’auto direttamente sul proprio smartphone o tablet, arricchendo l’esperienza con spiegazioni interattive.

Una delle funzioni più innovative è organizza bagagliaio, che aiuta a valutare la capacità di carico di ogni modello e ottimizzare lo spazio disponibile grazie a un assistente integrato.

Dacia Travel Companion: viaggi sicuri e personalizzati

Disponibile su tutti i modelli del brand, l’app Dacia Travel Companion offre un supporto innovativo per rendere ogni viaggio più piacevole e sicuro. Grazie a un avanzato sistema di monitoraggio, analizza i segnali di stanchezza del conducente, suggerendo pause quando necessario.

Inoltre, permette di scoprire punti di interesse personalizzati lungo il percorso, suggerendo soste su misura in base alle preferenze dell’utente. Completamente compatibile con le principali app di navigazione, tra cui Waze, Google Maps e Apple Plans, questa applicazione sarà disponibile dal 29 marzo 2025.

Dacia conferma il suo impegno nell’innovazione digitale, offrendo strumenti pratici e intuitivi per migliorare l’esperienza di guida e connettere sempre di più utente e veicolo.