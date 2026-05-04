Škoda svela il primo teaser degli interni di Epiq, il crossover elettrico urbano
Motori

Škoda svela il primo teaser degli interni di Epiq, il crossover elettrico urbano

Škoda mostra un'anticipazione degli interni della nuova Epiq, crossover elettrico urbano ispirato al design Modern Solid. Debutto il 19 maggio 2026.

di Sergio Pastore
· · 325 letture

Škoda offre un primo sguardo alla futura Škoda Epiq, il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che verrà presentato ufficialmente il 19 maggio 2026. I bozzetti degli interni anticipano un modello che segna un passaggio chiave per il marchio, inaugurando il nuovo corso stilistico Modern Solid, destinato a diventare il riferimento per i futuri modelli elettrici della casa ceca.

Il concept degli interni punta su un’impostazione essenziale e razionale, dove il minimalismo diventa funzione. La plancia tradizionale lascia spazio a una struttura orizzontale che amplia visivamente l’abitacolo, aumentando la sensazione di apertura e luminosità. Le linee pulite e i volumi ben definiti contribuiscono a un ambiente ordinato, mentre l’illuminazione ambientale a LED aggiunge profondità e comfort visivo.

L’esperienza a bordo è pensata per essere semplice e immediata. La disposizione dei comandi e del display segue una logica ergonomica, studiata per facilitare l’interazione in ogni condizione di guida. Tutto è orientato alla praticità quotidiana, incluso il tunnel centrale che integra vani portaoggetti intelligenti e una base di ricarica wireless per smartphone, ormai elemento centrale nella fruizione digitale dell’auto.

Grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità. Gli interni della Epiq utilizzano infatti materiali eco-compatibili e privi di derivati animali, in linea con la strategia di elettrificazione e responsabilità ambientale di Škoda Auto.

La Epiq rappresenta un tassello fondamentale nel piano di crescita della gamma elettrica del marchio, con l’obiettivo di rendere i veicoli a batteria sempre più accessibili a un pubblico ampio. Insieme al futuro modello di punta Škoda Vision 7S, contribuirà a raddoppiare l’offerta BEV di Škoda entro la fine del 2026, rafforzando la presenza del brand nel segmento dei crossover compatti elettrici.

Škoda svela il primo teaser degli interni di Epiq, il crossover elettrico urbano

Discussione 0

I commenti vengono moderati prima di essere pubblicati.

Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!