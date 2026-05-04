Škoda svela il primo teaser degli interni di Epiq, il crossover elettrico urbano

Škoda offre un primo sguardo alla futura Škoda Epiq, il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che verrà presentato ufficialmente il 19 maggio 2026. I bozzetti degli interni anticipano un modello che segna un passaggio chiave per il marchio, inaugurando il nuovo corso stilistico Modern Solid, destinato a diventare il riferimento per i futuri modelli elettrici della casa ceca.

Il concept degli interni punta su un’impostazione essenziale e razionale, dove il minimalismo diventa funzione. La plancia tradizionale lascia spazio a una struttura orizzontale che amplia visivamente l’abitacolo, aumentando la sensazione di apertura e luminosità. Le linee pulite e i volumi ben definiti contribuiscono a un ambiente ordinato, mentre l’illuminazione ambientale a LED aggiunge profondità e comfort visivo.

L’esperienza a bordo è pensata per essere semplice e immediata. La disposizione dei comandi e del display segue una logica ergonomica, studiata per facilitare l’interazione in ogni condizione di guida. Tutto è orientato alla praticità quotidiana, incluso il tunnel centrale che integra vani portaoggetti intelligenti e una base di ricarica wireless per smartphone, ormai elemento centrale nella fruizione digitale dell’auto.

Grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità. Gli interni della Epiq utilizzano infatti materiali eco-compatibili e privi di derivati animali, in linea con la strategia di elettrificazione e responsabilità ambientale di Škoda Auto.

La Epiq rappresenta un tassello fondamentale nel piano di crescita della gamma elettrica del marchio, con l’obiettivo di rendere i veicoli a batteria sempre più accessibili a un pubblico ampio. Insieme al futuro modello di punta Škoda Vision 7S, contribuirà a raddoppiare l’offerta BEV di Škoda entro la fine del 2026, rafforzando la presenza del brand nel segmento dei crossover compatti elettrici.