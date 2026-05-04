LG domina ai Red Dot Design Award 2026 con 27 premi e il Best of the Best

LG Electronics si afferma tra i protagonisti del design industriale internazionale, ottenendo ben 27 riconoscimenti ai Red Dot Design Award 2026, tra cui il prestigioso premio Best of the Best. Questo risultato conferma la leadership di LG, che poco prima aveva già ottenuto 26 premi anche agli iF Design Award 2026.



Il premio più ambito, il Best of the Best, è stato assegnato all'innovativo TV Wallpaper LG OLED evo W6. Il modello ha saputo distinguersi grazie alla combinazione di tecnologia True Wireless e un design Wallpaper dallo spessore estremamente ridotto, pari a soli nove millimetri. Alimentazione e altoparlanti sono integrati direttamente nello schermo e le altre connessioni avvengono tramite la Zero Connect Box, che può essere posizionata fino a 10 metri di distanza dal display, consentendo un'installazione pulita e senza cavi visibili. La trasmissione dati wireless è stata certificata da TÜV Rheinland, confermando qualità e affidabilità secondo standard internazionali.



LG conferma così non solo una forte attenzione all'estetica ma anche alla funzionalità. Tra gli altri prodotti premiati figurano il frigorifero Fit & Max dotato di cerniere Zero Clearance, in grado di garantire versatilità di installazione e perfetto allineamento alla parete, il raffinato climatizzatore LG Whisen Objet Collection Cool e il sistema audio modulare LG Sound Suite, capace di offrire audio Dolby Atmos adattivo per un'esperienza immersiva.



Particolare attenzione è stata riservata anche all'innovazione nell'ambito della smart home: il robot LG CLOiD è stato premiato per la capacità di assistere nelle faccende domestiche, comprendere comandi vocali e gesti, oltre a esprimersi con una vasta gamma di espressioni facciali. Anche la nuova gamma di unità interne della pompa di calore aria-acqua LG THERMA V ha ricevuto un riconoscimento per l'interfaccia touchscreen a colori da 6,8 pollici, pensata per offrire un controllo intuitivo.



L'impegno di LG nella ricerca di soluzioni in grado di arricchire la vita quotidiana degli utenti viene sottolineato dalle parole di Chung Wook-jun, head of the Corporate Design Center di LG Electronics: Continueremo a sviluppare prodotti con un design che mette al centro le persone e le loro esigenze, in grado di integrarsi naturalmente negli spazi abitativi e migliorare la praticità d'uso.



Completano la lista dei prodotti premiati gli speaker Xboom, i monitor gaming UltraGear e i laptop LG Gram, a rappresentare l'ampiezza della gamma di dispositivi LG e il costante impegno nel coniugare eleganza, tecnologia e usabilità in ogni segmento del mercato.