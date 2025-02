Dacia Spring protagonista a Sanremo: innovazione e sostenibilità al Festival

Innovazione, sostenibilità e musica si incontrano nella settimana del Festival di Sanremo, dove la nuova Dacia Spring si distingue come protagonista di un progetto che unisce mobilità elettrica e spettacolo. La city car 100% elettrica del marchio Dacia diventa simbolo di un futuro green, accompagnando la kermesse musicale più amata dagli italiani attraverso una collaborazione esclusiva con TV Sorrisi e Canzoni.

In qualità di partner ufficiale per la 75ª edizione del Festival, Dacia Spring porta il suo spirito innovativo nel cuore di Sanremo. L’auto sarà esposta a “Casa Sorrisi”, all’esterno della prestigiosa Villa Emma dell’Hotel Miramare, luogo d’incontro per artisti e addetti ai lavori durante la settimana della manifestazione. Non solo un’esposizione statica: Dacia Spring sarà anche sponsor tecnico, con una vettura a disposizione di TV Sorrisi e Canzoni per gli spostamenti in città. Una presenza che testimonia il connubio tra intrattenimento e mobilità sostenibile.

Dal suo debutto nel 2021, Dacia Spring si è imposta come un’icona di mobilità accessibile ed ecologica. Oltre 150mila unità immatricolate in Europa confermano il successo di questa vettura, che oggi si presenta con un restyling che ne esalta il design e le performance. La firma luminosa a LED a forma di “Y” e una gamma di sei colori moderni, tra cui gli inediti Beige Safari e Brick Red, conferiscono a Spring un look dinamico e contemporaneo. All’interno, una plancia ridisegnata con display digitale personalizzabile e un grande schermo migliorano l’esperienza di guida, unendo praticità e tecnologia.

L’innovazione non si ferma all’estetica: la nuova Spring è più efficiente, tecnologica e funzionale. Grazie a un’eccezionale capacità di carico con 33 litri di vani portaoggetti interni e un vano da 35 litri sotto il cofano, garantisce versatilità per ogni esigenza. Il sistema YouClip introduce una nuova modalità di personalizzazione, permettendo di integrare accessori come supporti per smartphone e porta-bevande stampati in 3D.

Adatta sia all’uso urbano che extraurbano, Dacia Spring garantisce sicurezza e affidabilità. Tra le dotazioni avanzate spiccano la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, il mantenimento di corsia e la chiamata d’emergenza eCall. Con un peso inferiore alla tonnellata e un’autonomia fino a 230 km in ciclo misto, la city car elettrica di Dacia offre consumi ridotti e una ricarica rapida fino all’80% in soli 45 minuti con corrente continua a 30 kW.

Dacia Spring non è solo un’auto, ma un simbolo di cambiamento. La sua presenza a Sanremo rappresenta un passo avanti verso una mobilità sostenibile, dimostrando che l’innovazione può essere alla portata di tutti. Mentre la musica del Festival accende le emozioni, Spring illumina il cammino verso un futuro più green e responsabile.