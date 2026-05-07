David di Donatello 2026: i film vincitori arrivano su Sky e NOW

I quattro film premiati ai David di Donatello 2026, tra cui Fuori, Le assaggiatrici e Primavera, sono già disponibili su Sky e NOW.

Con un totale di 9 statuette, i film vincitori della 71ª edizione dei David di Donatello sono ora protagonisti su Sky e NOW, segno di una stagione memorabile per il cinema italiano.

Grande successo per "Fuori", che vede Matilda De Angelis premiata come Miglior attrice non protagonista. L'interpretazione di De Angelis, già acclamata dalla critica, conquista un riconoscimento che conferma il suo talento nella scena cinematografica nazionale.

Tre statuette hanno invece segnato la vittoria di "Le assaggiatrici", Sky Exclusive. Il film si aggiudica il David per la miglior sceneggiatura non originale, il miglior trucco e il prestigioso premio David Giovani, scelto dalle nuove generazioni di spettatori. "Le assaggiatrici si impone come un'opera corale dalla scrittura raffinata, impreziosita da una cura visiva riconosciuta dagli addetti ai lavori." Il film è già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW.

"Primavera" conquista quattro riconoscimenti importanti: miglior colonna sonora, miglior compositore, miglior suono, migliori costumi e miglior acconciatura. L'arrivo del film è atteso per martedì 12 maggio su Sky Cinema e NOW, portando sul piccolo schermo un'opera capace di distinguersi per il valore artistico e tecnico, toccando ambiti fondamentali come la musica, l'immagine e la scenografia.

Non manca il cinema internazionale, rappresentato da "Una battaglia dopo l'altra", vincitore del David come Miglior film internazionale e già disponibile su Sky Primafila. Quest'opera amplia ulteriormente l'offerta, offrendo al pubblico italiano un viaggio attraverso storie e visioni provenienti da tutto il mondo.

La presenza dei titoli più premiati sulla piattaforma Sky segna ancora una volta l'impegno per portare nelle case degli spettatori il meglio della produzione cinematografica nazionale e internazionale, rendendo facilmente accessibili i film che hanno segnato la stagione dei David di Donatello.