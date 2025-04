Debutto italiano della Microlino Spiaggina: tra design retro e mobilità elettrica moderna

La Microlino Spiaggina, l’attesissima versione cabrio della microcar elettrica, ha fatto il suo debutto italiano nell’incantevole cornice di Porto Carlo Riva a Rapallo. Questo lancio esclusivo, avvenuto in un contesto perfetto tra spiagge assolate e profumi estivi, celebra l’incontro tra design retrò e mobilità elettrica moderna. La Microlino Spiaggina sarà disponibile presso i concessionari a partire dalla fine della primavera e si potrà ordinare nelle eleganti colorazioni Portofino Blue e Sardinia Sage Matt.

L’evento di lancio ha visto anche la presentazione della Microlino Lounge, un upgrade del modello originale che introduce significative migliorie in termini di comfort e tecnologia. La Microlino Lounge si distingue per l’aria condizionata, una maggiore silenziosità e un avanzato Connectivity Pack.

Un’ulteriore notizia positiva per gli acquirenti italiani è l’accesso agli ecoincentivi statali, che permettono di ottenere un contributo fino a 4.000 euro per l’acquisto di questa microcar. Questo rende la Microlino ancora più interessante nel panorama della mobilità urbana sostenibile.

La presentazione della Microlino Spiaggina si è inserita all’interno della storica Milano – Sanremo, dove la microcar elettrica ha segnato un primato diventando il primo veicolo elettrico a partecipare alla competizione.

Design Ispirato al Passato, Tecnologia del Futuro

La Microlino Spiaggina cattura l’essenza delle iconiche “beach car” del passato, come la Fiat 600 Jolly e la Citroen Mehari. Offre un’esperienza di guida coinvolgente, grazie al design in stile Dolce Vita, le aperture laterali e posteriori e il tettuccio apribile che permettono di godere appieno della brezza marina e delle giornate estive.

Tuttavia, la Microlino Spiaggina non è pensata solo per il tempo libero. La sua versatilità la rende adatta anche a supportare le attività di strutture alberghiere, campi da golf e centri commerciali, grazie a un’autonomia fino a 177 km, un ampio spazio nel bagagliaio e la possibilità di ricaricarla completamente in sole 4 ore da una presa domestica.

La Microlino Spiaggina si distingue per dettagli di design unici, come il tetto con capote impermeabile a strisce bianche e blu per la versione Portofino Blue, e beige per la versione Sardinia Sage Matt, con una carrozzeria le cui sfumature cambiano con la luce. Gli interni riprendono l’abbinamento cromatico esterno, con sedili in pelle vegana resistente all’umidità (bianchi e blu per la versione Portofino Blue, bianchi e beige per la Sardinia Sage Matt) e un elegante volante in alluminio con corona in legno.

Microlino pone un’attenzione particolare al Made in Italy, scegliendo componenti come i pannelli laterali in NFFP con fibre di lino, i rivestimenti dei sedili in pelle vegana e lo sterzo in legno.

Le prime consegne della Microlino Spiaggina sono previste a breve, portando così un tocco di stile italiano nelle strade e nei porti turistici europei.

Oltre alla Spiaggina, Microlino ha presentato la Lounge, un aggiornamento del modello che punta su comfort e connettività. La Microlino Lounge offre una guida più silenziosa, un impianto di climatizzazione con quattro bocchette per una migliore distribuzione dell’aria e un Connectivity Pack.

Il Connectivity Pack include un navigatore per la pianificazione degli itinerari e un’app per smartphone che permette di visualizzare l’autonomia residua e di gestire il preriscaldamento e il preraffreddamento del veicolo. Inoltre, il centro notifiche integrato avvisa l’utente sulla necessità di manutenzioni e aggiornamenti software, che possono essere effettuati da remoto.

Con il lancio della Microlino Spiaggina e l’avvio della produzione della Microlino Lounge, Microlino consolida la sua posizione nel mercato della mobilità elettrica urbana, offrendo soluzioni originali, stilose e rispettose dell’ambiente.