Def Leppard: nuovo Greatest Hits e tour europeo nel 2026

I Def Leppard tornano sulle scene con l'uscita di un atteso "Greatest Hits" prevista per il 12 giugno 2026. La raccolta riunisce le canzoni che hanno segnato la carriera della rock band britannica, confermando ancora una volta il loro impatto nel mondo della musica.



La nuova edizione arriva in due versioni in vinile: una in classico nero e una speciale in rosso marmorizzato, venduta in esclusiva nello shop online con una copertina dedicata interamente al nuovo tour. La selezione dei brani comprende tracce iconiche come Pour Some Sugar on Me, Hysteria, Photograph, Love Bites, Animal, Rock Of Ages, When Love and Hate Collide, Bringin' On the Heartbreak, Foolin' e Armageddon It, offrendo ai fan un viaggio nella storia sonora della band.



Il 2026 sarà un anno cruciale anche dal punto di vista live: i Def Leppard saranno protagonisti di un grande tour che toccherà le principali città del Regno Unito e dell'Europa tra giugno e luglio. Il calendario prevede appuntamenti imperdibili, tra cui una data da headliner all'iconico The O2 di Londra e il primo concerto a Parigi dopo quasi trent'anni. Ospiti speciali saranno gli Extreme, aggiungendo ulteriore prestigio all'evento.



Nel 2026 il gruppo ha già collezionato momenti da record: una residency sold out a Las Vegas, un tour in India e la pubblicazione del nuovo brano inedito Rejoice. Nel comunicato, si sottolinea che la band vanta oltre 110 milioni di album venduti in tutto il mondo e due Diamond Awards negli Stati Uniti. Joe Elliott (voce), Phil Collen (chitarra), Rick Savage (basso), Vivian Campbell (chitarra) e Rick Allen (batteria) continuano a scrivere la storia, portando avanti una serie di dischi classici rivoluzionari come Hysteria e Pyromania, rispettivamente 14 e 11 volte Disco di Platino.



I concerti dal vivo dei Def Leppard sono ormai leggendari. Dopo la pubblicazione nel 2022 di Diamond Star Halos, acclamato da pubblico e critica, il gruppo ha conquistato ancora le classifiche internazionali con il successivo Drastic Symphonies, frutto della collaborazione con la Royal Philharmonic Orchestra. Nel 2024 hanno lavorato con Tom Morello, dando vita al singolo Just Like 73, subito in vetta alle classifiche rock.



Questi traguardi vanno a unirsi a una carriera da record coronata dall'ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame e da una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame. I Def Leppard, pronti a tornare nuovamente a Las Vegas per una terza residency, confermano il loro status con un tour mondiale di successo assieme ai Mötley Crüe e oltre 4,5 milioni di biglietti venduti solo negli ultimi anni.



L'uscita di "Greatest Hits" e il nuovo tour 2026 promettono di riscrivere ancora una volta la storia della musica rock e di regalare ai fan emozioni indimenticabili.