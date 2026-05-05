GialappaShow, successo per la sesta puntata: Giannetta co-conduce, ospiti Ferrario e Conti

GialappaShow conquista quasi 1 milione di spettatori nella sesta puntata con Maria Chiara Giannetta in conduzione e ospiti speciali come Conti e Argentero.

Quasi un milione di spettatori medi e uno share del 4,4% su TV8 per la sesta puntata di GialappaShow, che conferma il suo successo tra pubblico e social. L'attesa serata ha visto l'esordio alla co-conduzione di Maria Chiara Giannetta, che ha affiancato il Mago Forest sorprendendo il pubblico per ironia e simpatia. Giannetta, protagonista della nuova miniserie crime thriller Rosa Elettrica su Sky e NOW, ha risposto a tono alle provocazioni di Piersilvio Berlusconi (Ubaldo Pantani) e tenuto testa al Mago Forest in più occasioni, scatenandosi anche sul palco in una coreografia samba dai colori carnevaleschi. Ha duettato con Achille Lauro (Giovanni Vernia) in una versione inedita di Amore disperato e con Stefano De Martino (Gigi) in una rivisitazione di Supercalifragilistichespiralidoso. Immancabile il sipario con il regista di soap turche Kaskai Annanzi (Toni Bonji), al quale Giannetta si è proposta come attrice.

Il programma, prodotto da Banijay Italia e firmato dalla Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, si riconferma capace di unire pubblico giovane e boomer come dichiarato dallo stesso Forest in apertura. Sui social l'hashtag #GialappaShow è rimasto costantemente in tendenza durante la serata.

Debutto assoluto per Edoardo Ferrario nei panni di Aldo Cazzullo, portando sul palco la sua parodia con il nuovo segmento Una giornata di merda, seguita dalla doppia interpretazione di Giulia Vecchio in Ema Stokholma e Iva Zanicchi, e dagli sketch multiruolo di Toni Bonji e Stefano Rapone. Gineprio (Ubaldo Pantani) ha vissuto il suo momento di gloria, al punto che nella fiction il regista Paolo Sorrentino progetta un documentario sulla sua popolarità.

Tra le guest star della serata, Carlo Conti e Luca Argentero hanno partecipato con un cameo alla docu-serie su Gineprio, mentre Giampaolo Morelli è stato ospite della parodia televisiva Vererrimo condotta da Silvia Toffanin (Brenda Lodigiani). Momento musicale affidato a Maria Antonietta e Colombre che, insieme ai Neri per Caso e al duo Sitar e Tabla, si sono esibiti in un originale mashup tra Norwegian wood dei Beatles e You really got me dei The Kinks.

GialappaShow è in onda ogni lunedì alle 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky, con tutti gli episodi disponibili on demand e in streaming su NOW.