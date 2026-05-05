Birra Messina lancia due campagne per celebrare meraviglia, innovazione e tradizione

Birra Messina presenta una strategia di comunicazione integrata tra digital e TV, puntando sulle novità Note di Melograno e sullo spot Cristalli di Sale.

Birra Messina torna protagonista con una strategia di comunicazione integrata che mette al centro la meraviglia, un filo conduttore che unisce due campagne complementari dedicate ai suoi prodotti di punta.

Dal 4 maggio, il pubblico può scoprire la campagna digital e social dedicata a Birra Messina Note di Melograno, la nuova arrivata della famiglia. Parallelamente, fa il suo ritorno in televisione l'iconico spot "Chista si chiama Meravigghia" della consolidata Birra Messina Cristalli di Sale. I due progetti si inseriscono in un unico racconto creativo, firmato dall'agenzia LePub, che celebra tanto l'innovazione quanto la tradizione del marchio siciliano.

Birra Messina Note di Melograno sorprende dal primo sguardo grazie al suo colore brillante e conquista con un ingrediente inaspettato: il succo di melograno. La nuova birra, pensata per reinterpretare l'aperitivo moderno, invita a esprimere la propria personalità attraverso un gusto originale e una delicata nota fruttata finale. Il racconto si sviluppa online con uno spot hero di 15 secondi e varie pillole social, che raccontano lo stupore, la curiosità e il coinvolgimento di chi incontra per la prima volta questa novità. La meraviglia, non si può spiegare: nasce quando si prova qualcosa di inaspettato e si comprende davvero solo nel momento in cui la si vive. O, ancora meglio, quando la si assaggia.

Torna in TV anche la campagna nazionale "Chista si chiama Meravigghia" della Birra Messina Cristalli di Sale, uno spot pensato per riscoprire la meraviglia anche nei momenti quotidiani e negli scorci della Sicilia. La regia è affidata a The Family, mentre la voce narrante di Alessandro Messina guida lo spettatore attraverso paesaggi iconici e storie da raccontare. La pianificazione media curata da Dentsu prevede una presenza diffusa sui principali canali televisivi nazionali.

Nata a Messina nel 1923, Birra Messina è prodotta oggi a Massafra, con una parte della produzione realizzata a Messina grazie alla partnership con la Cooperativa Birrificio Messina. Il brand continua così a sostenere la tradizione birraria locale, come testimoniato dal successo di Cristalli di Sale, la lager arricchita con i cristalli di sale delle saline di Trapani, e dalle novità come Vivace e, appunto, Note di Melograno.

Attraverso queste nuove campagne, Birra Messina consolida il proprio racconto di marca, unendo innovazione e iconicità in un invito a lasciarsi sorprendere dalla meraviglia, ogni giorno.