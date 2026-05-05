A Fano torna Sopravènto: musica d'autore, mare e tradizioni dal 15 al 17 maggio

Dal 15 al 17 maggio la città di Fano si prepara ad accogliere la terza edizione di Sopravènto, il festival che celebra il legame tra musica d'autore, mare e cultura locale. Guidato dalla direzione artistica di Colapesce e Dimartino, l'evento si distingue per la scelta di spazi suggestivi come l'Ex Chiesa di San Francesco e la Spiaggia Sassonia, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto.



I protagonisti di quest'anno includono Dimartino, Tarta Relena e Alberto Ferrari dei Verdena, con concerti serali nell'Ex Chiesa di San Francesco. Ad aprire e chiudere il festival la suggestiva processione della barca, una batana tradizionale dell'Adriatico accompagnata da cori, canti e performance musicali lungo le vie della città. Il 17 maggio, appuntamento imperdibile all'alba con il solo show gratuito di Brunori Sas sulla Spiaggia Sassonia, quando il sole sorge e la musica incontra il mare all'orizzonte.



Il festival punta sulla dimensione intima e autentica delle esibizioni, avvicinando il pubblico agli artisti in contesti raccolti, capaci di valorizzare la scrittura e la presenza scenica. Nel programma trovano spazio anche mostre, cortometraggi d'animazione dedicati al mare, laboratori per bambini e incontri tra artisti e pescatori locali, consolidando Sopravènto come esperienza di condivisione e scoperta delle radici marinare.



Grande attesa per gli eventi "Musica dal barchino" alla Darsena Borghese, dove artisti emergenti e band locali si esibiranno a bordo di una piccola barca, tra aperitivi e atmosfera conviviale. Presenti anche opening act di rilievo come Marta Del Grandi e Marco Giudici. Le serate si chiudono con "Buon Vento", il dj set di Marco Terzo e le proiezioni curate da Animaphix.



Il Villaggio Sopravènto, novità di questa edizione, offrirà ogni sera uno spazio dedicato al relax, alla musica e al gusto lungo via dei Ciliegi, nel cuore storico di Fano, per attendere i concerti sorseggiando vini e assaporando specialità locali.



Ci avviciniamo alla terza edizione di questo piccolo grande festival con la gratificante sensazione che la città di Fano lo stia sentendo giorno dopo giorno sempre più suo. Nella sigla scritta da Carnesi, Colapesce e Dimartino e animata dai pennelli di Giada Fuccelli, c'è la stessa poesia che emerge ogni qual volta i racconti e le storie della nostra città marinara incontrano le note della musica d'autore -ha dichiarato Mattia Priori di Rebel House.



Il festival coinvolge tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti, con appuntamenti già dal 10 maggio, tra mostre fotografiche, workshop e concerti previsti presso la Mediateca Montanari e altri luoghi cittadini. Una manifestazione che, sotto la spinta creativa di Rebel House, conferma la vocazione di Fano a essere crocevia di musica, tradizione e nuovi linguaggi contemporanei.



I biglietti per alcuni eventi sono già sold out, mentre altri incontri e spettacoli rimangono gratuiti. Sopravènto torna a Fano per tre giorni in cui mare, note e comunità si incontrano in una festa unica di identità e futuro.