Denza apre il primo showroom italiano a Bologna e annuncia la stazione di ricarica più veloce al mondo

Denza, il brand premium del Gruppo BYD dedicato interamente ai veicoli a nuova energia, ha inaugurato a Bologna il suo primo showroom in Italia, realizzato in collaborazione con Barchetti. Questa apertura rappresenta un passo strategico per il marchio all'interno del mercato italiano ed europeo, confermandone il crescente impegno nel segmento premium della mobilità elettrificata.

Bologna non solo ospiterà il primo punto vendita del marchio su suolo nazionale, ma sarà anche la città pioniera nella rivoluzione delle infrastrutture di ricarica in Italia. Denza ha infatti scelto il capoluogo emiliano per l'installazione della sua prima stazione FLASH Charging, attualmente in fase di ultimazione, destinata a diventare la stazione di ricarica più veloce al mondo.

L'apertura dello showroom Denza a Bologna segna dunque un'importante accelerazione nella strategia di espansione europea del Gruppo BYD. L'obiettivo è offrire ai clienti italiani un'esperienza esclusiva e tecnologia all'avanguardia nel panorama dell'auto elettrica premium. Con la sinergia tra Denza e Barchetti, i clienti potranno contare su servizi di consulenza specializzata e supporto post-vendita di elevata qualità.

Il lancio della stazione di ricarica FLASH Charging rappresenta inoltre una promessa concreta verso un futuro sempre più sostenibile ed efficiente. Il progetto sottolinea la volontà di rendere la mobilità elettrica accessibile, performante e conveniente per un numero crescente di automobilisti, facendo di Bologna il punto di riferimento nazionale in termini di innovazione nel settore EV.

L'iniziativa segna l'inizio di una nuova era per la mobilità premium a zero emissioni, posizionando Denza e il Gruppo BYD come protagonisti nel processo di trasformazione sostenibile del mercato automobilistico.