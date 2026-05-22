Sophia Flörsch sceglie Opel Mokka GSE: alla guida dell'elettrico ad alte prestazioni

Sophia Flörsch, collaudatrice e pilota di sviluppo della squadra ufficiale Opel in Formula E, ha scelto la nuova Opel Mokka GSE come compagna per gli spostamenti di tutti i giorni. Il SUV compatto elettrico, infatti, è ora il modello più veloce ad alimentazione elettrica della gamma Opel e rappresenta una sintesi di prestazioni, innovazione e design sportivo.

La consegna della vettura è avvenuta presso la sede Opel di Rüsselsheim, dove Rebecca Reinermann, vicepresidente marketing Opel, ha spiegato: Opel GSE sta per pelle d'oca, velocità ed emozioni elettrizzanti. Ecco perché Opel Mokka GSE è la scelta perfetta per Sophia Flörsch. Come pilota collaudatrice e di sviluppo, spinge la nuova Opel Formula E al limite in pista, scatenando pura adrenalina. Lo stesso vale per Opel Mokka GSE. Essendo la Opel elettrica di produzione più veloce, farà battere il cuore dei nostri clienti nella vita di tutti i giorni - e sicuramente farà sorridere anche Sophia Flörsch.

Opel Mokka GSE monta un motore da 207 kW (281 CV) con una coppia di 345 Nm, garantendo una risposta immediata e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. La velocità massima raggiunge i 200 km/h, confermando il primato assoluto tra le elettriche di serie del marchio. Flörsch non ha nascosto il suo entusiasmo: Amo le auto che promettono alte prestazioni a prima vista. Ed è proprio questo che è la nuova Opel Mokka GSE. Il suo design incisivo riflette ciò che porta sulla strada con i suoi 281 CV e 345 Newton metri di coppia: emozione, precisione e tanto divertimento alla guida! Non vedo già l'ora di vivere l'Opel Mokka GSE nella vita di tutti i giorni.

L'equipaggiamento tecnico del modello si ispira ai prototipi da gara, con differenziale autobloccante Torsen, assetto dedicato, ammortizzatori specifici e componenti ad alta tensione derivati dal Mokka GSE Rally. Elementi di design e dotazioni contribuiscono a rafforzare l'immagine sportiva e l'esperienza di guida.

Sophia Flörsch, impegnata nello sviluppo della nuova Opel GSE 27FE per la Formula E, ha recentemente effettuato i primi test con la monoposto elettrica, protagonista della prossima stagione del campionato mondiale ABB FIA di Formula E. Presentata a Le Castellet, la nuova generazione di auto da corsa dispone di trazione integrale permanente e raggiunge fino a 600 kW (816 CV) in modalità qualifica e attacco, costituendo il vertice della strategia GSE del marchio.

L'avventura di Opel in Formula E vede Flörsch protagonista sia su pista, al volante della 27FE, sia su strada, dove la sportività della Mokka GSE accompagna le sue giornate. Un connubio tra mobilità elettrica, performance e determinazione che punta a conquistare nuovi clienti e appassionati.