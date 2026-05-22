Citroën rilancia l'iconica 2 CV: la leggenda torna in versione elettrica

Citroën annuncia ufficialmente il ritorno della celebre 2 CV, che sarà reinterpretata come vettura elettrica accessibile, semplice e dal design distintivo.

Citroën riporta in vita la 2 CV con una nuova interpretazione moderna ed elettrica, annunciando ufficialmente il lancio di un modello ispirato all'auto che ha fatto la storia della mobilità europea. Nell'ambito del piano strategico Stellantis FaSTLAne 2030, la casa automobilistica punta a offrire una mobilità accessibile, semplice e versatile, restando fedele ai valori che hanno reso iconica la 2 CV.

Questa nuova proposta non è una semplice operazione nostalgia ma un vero e proprio progetto per democratizzare la mobilità elettrica. La vettura sarà leggera, pratica e dal carattere unico, posizionandosi come simbolo di libertà e progresso per una nuova generazione di automobilisti.

Citroën ha sottolineato che dare nuova vita alla 2 CV significa reinventarne lo spirito, rispondendo oggi come allora alle esigenze di maggiore essenzialità e accessibilità. Il modello in arrivo riprenderà i principi fondamentali della 2 CV storica: praticità, economicità e personalità forte, per offrire più valore senza compromessi su stile o innovazione.

Le prime anticipazioni rivelano che la versione moderna rispetterà rigorosamente la filosofia del progetto originario TPV (Toute Petite Voiture), ponendo l'accento su ciò che conta davvero per le persone e rendendo la vita più semplice grazie all'innovazione senza eccessi.

La presentazione ufficiale con maggiori dettagli è prevista per il Salone di Parigi di ottobre 2026, dove la nuova 2 CV sarà protagonista come emblema di una categoria di piccole vetture elettriche accessibili pensate anche per la città e le nuove esigenze della mobilità urbana.

Mentre cresce l'attesa per la nuova generazione 2 CV, Citroën rilancia il suo impegno nell'elettrico sottolineando che modelli come el-ëC3 sono già una risposta concreta alle sfide della mobilità contemporanea, confermando il ruolo centrale del marchio nella diffusione di soluzioni innovative ed ecologiche.