Citroën annuncia il ritorno della storica 2 CV: mobilità elettrica per tutti

Citroën ha sorpreso appassionati e addetti ai lavori annunciando il ritorno di uno degli emblemi più iconici della storia dell'automobile, la leggendaria 2 CV. L'iniziativa si inserisce nel piano strategico Stellantis FaSTLAne 2030 e rappresenta molto più di una semplice reinterpretazione: la nuova 2 CV sarà un modello elettrico dalla filosofia essenziale, versatile e accessibile, puntando a democratizzare la mobilità contemporanea.

Il progetto, che sarà ulteriormente svelato durante il Salone dell'Auto di Parigi nell'ottobre 2026, promette un modello che incarna valori come semplicità, leggerezza e praticità, elementi che hanno reso celebre la 2 CV originale. Citroën intende offrire una soluzione a prezzo accessibile, mantenendo però un'identità e una personalità distintive, fedeli al proprio DNA.

"Reinventare la 2 CV di domani è una sfida e una responsabilità enormi. La 2 CV originale non è stata creata per diventare un'icona. Lo è diventata perché ha dato libertà alle persone. La nuova 2 CV porterà avanti lo stesso spirito e non attraverso la nostalgia, ma reinventando semplicità e accessibilità per il mondo di oggi. Elettrica. Essenziale. Popular. Umana. Proprio come l'originale ha democratizzato la mobilità, la nuova 2 CV riporterà entusiasmo nella mobilità elettrica per una nuova generazione, attraverso un modello altamente desiderabile. Il ritorno della 2 CV non è semplicemente il ritorno di un nome leggendario. È il ritorno di un'idea audace e ottimista di progresso. Un'idea profondamente Citroën".

La nuova vettura sarà sviluppata seguendo lo stile pionieristico della 2 CV, pensata per offrire una concreta risposta alle richieste di una mobilità più democratica e sostenibile. In sintonia con le attuali sfide della transizione elettrica e le nuove normative urbane, il nuovo modello ambisce a creare una categoria di piccoli veicoli elettrici accessibili, fornendo maggiore libertà di movimento senza compromettere stile e desiderabilità.

L'ambizione di Citroën è quella di immaginare l'icona automobilistica del futuro, facendo leva sulla filosofia "meno è meglio": migliorare la vita delle persone focalizzandosi su ciò che conta veramente, senza aggiungere il superfluo.

In attesa di scoprire tutte le novità della futura 2 CV, Citroën propone già oggi la ë‑C3 nella sua versione urbana come esempio concreto di mobilità elettrica accessibile, rispondendo alle esigenze attuali e gettando le basi per una mobilità ancora più diffusa e sostenibile.