DFSK lancia i nuovi modelli E5 PHEV e Glory 600 in Italia

In occasione del primo evento ufficiale di DFSK in Italia, organizzato dall’importatore e distributore China Car Company, sono stati presentati due nuovi modelli che segnano un’evoluzione importante per il marchio: l’E5 PHEV, il primo veicolo ibrido plug-in del brand, e il Glory 600, il nuovo top di gamma a 7 posti della serie Glory.

E5 PHEV: il primo ibrido plug-in di DFSK

Il nuovo E5 PHEV rappresenta una vera rivoluzione per DFSK, in quanto è il primo veicolo ibrido plug-in (PHEV) del marchio. Questo SUV di segmento D, con dimensioni generose (4760×1865×1710 mm), si distingue per il design moderno e audace, pensato per catturare l’attenzione grazie alle sue linee decise che combinano forza ed eleganza. L’abitacolo versatile, con 7 posti comodi, offre spazio e comfort, rendendo l’E5 ideale per viaggi in famiglia o avventure su strada.

Il motore dell’E5 PHEV è una combinazione vincente tra un’unità termica da 1.5 litri e un motore elettrico, che insieme erogano una potenza combinata di 290 CV. La modalità elettrica permette di percorrere fino a 87 km in città, mentre in modalità combinata l’autonomia supera i 1.000 km, offrendo una guida fluida e silenziosa. Il sistema ibrido garantisce un’efficienza energetica ottimale, con un tempo di ricarica completo di appena 4 ore grazie a una batteria da 17,52 kWh.

Glory 600: il top di gamma a 7 posti

Il Glory 600 è l’altro grande protagonista del lancio. Questo SUV di segmento D è il nuovo top di gamma della serie Glory, progettato per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare al comfort. Con 7 posti disponibili e dimensioni imponenti (4720x1865x1785 mm), il Glory 600 è l’auto perfetta per famiglie numerose, servizi di NCC o per chi ha bisogno di spazio per attrezzature sportive.

Gli interni sono caratterizzati da sedili in pelle e un tetto panoramico che valorizzano ulteriormente l’abitacolo spazioso e luminoso. Il motore è un 1.5 TGDi sovralimentato a benzina, con 185 CV di potenza e una coppia massima di 300 Nm, capace di raggiungere una velocità massima di 180 km/h. Anche questo modello può essere dotato di impianto GPL, grazie alla collaborazione di DFSK con Landi Renzo, leader nel settore degli impianti GPL.

Le auto DFSK dotate di impianto GPL offrono risparmi significativi: studi di settore hanno dimostrato che l’utilizzo di GPL può ridurre i costi del carburante fino al 50% rispetto a un veicolo alimentato esclusivamente a benzina, rendendo questi modelli estremamente competitivi nel contesto dell’aumento dei prezzi dei carburanti.

China Car Company: il partner di DFSK in Italia

La China Car Company, con sede operativa a Prato e sede legale a Livorno, è dal 2023 l’unico importatore e distributore ufficiale della gamma DFSK in Italia. Grazie a questo accordo, DFSK ha rafforzato la sua presenza sul mercato europeo, offrendo una gamma di veicoli che ora comprende, oltre ai nuovi E5 PHEV e Glory 600, anche i modelli Glory 500, Glory 580 e Glory F5 (precedentemente noto come IX5).

DFSK: una crescita costante a livello globale

Fondata nel 2003, DFSK Motor è una delle principali case automobilistiche cinesi, appartenente interamente al gruppo Chongqing Sokon Industrial Group. L’azienda ha venduto oltre 3 milioni di veicoli nel mondo, di cui 500.000 esportati in oltre 70 mercati, consolidando la propria posizione come uno dei primi marchi cinesi a sbarcare in Europa.

Grazie a sette centri produttivi sparsi nel mondo, tra cui uno negli Stati Uniti, e un centro di Ricerca e Sviluppo nella Silicon Valley, DFSK continua a investire nell’innovazione e nell’espansione globale, puntando sulla qualità e sull’efficienza dei suoi veicoli.

Con il lancio dell’E5 PHEV e del Glory 600, DFSK conferma il proprio impegno a offrire auto moderne, sostenibili e convenienti per il mercato italiano, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e ai costi di gestione.