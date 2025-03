Dietro le quinte: i designer Jeep svelano la visione creativa di Avenger 4xe

Jeep Avenger 4xe rappresenta un punto di svolta nel segmento dei B-SUV e ora Jeep offre uno sguardo dietro le quinte della sua creazione con un’esclusiva serie di quattro video. Questo affascinante viaggio approfondisce il meticoloso processo che ha dato forma ad Avenger 4xe, alimentato dalle esigenze del mondo reale, dall’innovazione all’avanguardia e dalla passione dei suoi designer.

Ogni SUV Jeep ha una storia costruita su una visione precisa, diventata immediatamente proverbiale. Jeep Avenger 4xe non fa eccezione. Il suo design è un riflesso diretto delle diverse esperienze del team di design di Jeep Europe, ispirate dalle loro prospettive personali in materia di avventura, funzionalità ed esplorazione.

Nella prima storia, Ricardo e Lorenzo, nonostante i loro diversi background in Messico e Francia, condividono la stessa passione e lo stesso obiettivo: progettare auto che siano allo stesso tempo sorprendenti e pratiche per l’avventura e la vita di tutti i giorni. Allo stesso modo, Dain e Sacha, provenienti dalla Corea e dall’Irlanda, amano il fuoristrada e la natura, ma cercano anche di renderla accessibile alle famiglie che esplorano insieme. Più tardi, Mitch e Federico, italiani e svizzeri, insieme a Daniele e al suo team (Sacha Barber, Lorenzo Mariotti, Dain Kim, Ricardo Campos, Federico Pischedda, Lorenzo De Nuccio, Roberto Corongiu, Jacopo Demaria, Michele Sherko), mostrano come le esperienze di vita reale e adrenaliniche abbiano ispirato i tratti più iconici della vettura.

La praticità incontra quindi l’avventura con caratteristiche di design chiave come il gancio di traino posteriore, le barre sul tetto per una maggiore capacità di carico e interni su misura sia per l’esplorazione estrema sia per la vita di tutti i giorni. L’uso di materiali robusti, lavabili e impermeabili non è solo una scelta estetica, ma una risposta concreta alla necessità di un veicolo che resista alle intemperie pur mantenendo un comfort e uno stile superiori. Progettata per eccellere sia su strada sia fuoristrada, Avenger 4xe è dotata di un sistema Selec-Terrain per un’adattabilità ottimale, paraurti antigraffio per una protezione extra, un adesivo opaco sul cofano per ridurre l’abbagliamento del sole e angoli tecnici migliorati per affrontare terreni difficili. Questi elementi incarnano le esperienze adrenaliniche del team di progettazione Jeep, assicurando che ogni viaggio, sia attraverso le strade cittadine che i sentieri fuori dalla rete, sia affrontato con fiducia.

Con questa esclusiva serie di video, Jeep offre una panoramica di come questo veicolo è stato concepito dai suoi designer.

Pensata per l’esploratore moderno, Jeep Avenger 4xe rappresenta un audace passo avanti nel percorso di elettrificazione di Jeep, preservando al contempo il leggendario DNA off-road del marchio. Con una meticolosa attenzione ai dettagli, integra perfettamente la robusta eredità di Jeep con un avanzato propulsore ibrido a trazione integrale. Al suo interno, Avenger 4xe è dotata di un sistema ibrido all’avanguardia a 48 V, alimentato da un motore turbo da 1,2 litri che eroga 136 CV, completato da due motori elettrici da 21 kW sugli assi anteriore e posteriore. Questa configurazione AWD intelligente è abbinata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, che consente un funzionamento senza interruzioni in modalità completamente elettrica a basse velocità.

Il nuovo propulsore eroga una velocità massima di 194 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi, promettendo divertimento di guida sia in avventura su strada che in fuoristrada.