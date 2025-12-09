Connect with us

Digimon Story Time Stranger: arriva il primo DLC del Season Pass con nuovi Mega Digimon

Published

Il mondo digitale è pronto ad accogliere un nuovo capitolo. Il primo DLC del Season Pass di Digimon Story Time Stranger è finalmente disponibile e promette di ampliare l’esperienza di gioco con contenuti inediti, nuove digievoluzioni e un episodio speciale ambientato in una misteriosa dimensione alternativa.

Con questo aggiornamento, i Domatori potranno espandere il proprio roster con cinque potenti Mega Digimon: BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat, Omnimon Alter-S e Omnimon Alter-B. Queste nuove digievoluzioni offrono possibilità strategiche ancora più ampie e arricchiscono il team con alcune delle forme più iconiche e temute del franchise.

Il contenuto aggiuntivo include anche l’Alternate Dimension Short Episode, una breve ma intensa avventura che introduce una trama inedita. Mirei ti chiede di investigare sul caos causato da Parallelmon, un’entità capace di distorcere le linee della realtà e creare uno spazio extradimensionale pieno di insidie. In questa nuova missione, i giocatori dovranno inoltrarsi in un mondo instabile, dove incontreranno BlitzGreymon e CresGarurumon, separati dai rispettivi partner, e affrontare scelte che metteranno alla prova il legame tra Tamer e Digimon.

Durante l’esplorazione appare anche un nuovo personaggio che segnerà la narrativa del titolo: Kyoko Kuremi, una ragazza misteriosa intimamente legata a Kodai Kuremi, la cui presenza aprirà interrogativi e connessioni inaspettate con gli eventi principali del gioco.

Digimon Story Time Stranger è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Con l’arrivo di questo primo DLC, il titolo continua a espandersi mantenendo viva l’essenza del mondo digitale e offrendo ai fan un’esperienza che unisce nostalgia e innovazione.

Un’espansione che non solo arricchisce il combat system e la collezione dei Digimon, ma aggiunge anche profondità narrativa e nuove interazioni capaci di coinvolgere tanto i veterani della serie quanto i nuovi arrivati.

