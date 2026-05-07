Kingdom Come: Deliverance II lancia un profumo in collaborazione con Kintsugi Perfumes

Warhorse Studios e Kintsugi Perfumes creano una fragranza esclusiva ispirata a Kingdom Come: Deliverance II, con ingredienti medievali e un design moderno.

Una collaborazione inedita porta il mondo di Kingdom Come: Deliverance II fuori dai confini del videogioco, trasformandolo in una esperienza olfattiva esclusiva. Warhorse Studios e Deep Silver si uniscono alla boutique ceca Kintsugi Perfumes per lanciare una fragranza in edizione limitata ispirata all'universo medievale del titolo, intrecciando autenticità storica e modernità in un unico flacone.

Realizzata dal profumiere Martin Švach, la nuova essenza prende spunto dagli ingredienti iconici che il protagonista Henry incontra durante la sua avventura: salvia, camomilla, lavanda, mele e miele evocano le pozioni curative e gli alimenti recupera-energia tanto familiari agli appassionati. Questi elementi compongono la piramide olfattiva del profumo, ricreando nel quotidiano le emozioni vissute in game.

La dualità tra antico e contemporaneo caratterizza anche l'immagine della campagna, che vede protagonista l'attore Stanislav Majer nei panni di Jan Žižka. Le riprese, ambientate in un attico moderno progettato da Vanguard, mettono in risalto il contrasto tra la forza storica del personaggio e l'eleganza dello stile firmato dal designer Michael Kováčik.

Per celebrare il lancio, Warhorse Studios ha realizzato uno spot cinematografico per i social media dallo stile ironico e seducente, con la partecipazione di Luke Dale, che interpreta Lord Hans Capon, molto amato dai fan. La vittoria non ha mai avuto un profumo così buono!

Questa collaborazione riunisce due storie di successo della creatività ceca, in un momento magico per Kingdom Come: Deliverance II, premiato recentemente ai BAFTA Game Awards per la migliore narrativa. La fragranza è disponibile in edizione limitata da 50 ml al prezzo di 155,99 euro, acquistabile online finché sono disponibili i flaconi.