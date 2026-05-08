Diss Gacha lancia il nuovo album Non è solo swag e annuncia tour nei club italiani

Diss Gacha pubblica oggi il suo nuovo album Non è solo swag, disponibile in digitale e in formato fisico, segnando una nuova tappa nella carriera dell'artista torinese. Dopo i singoli di successo Art Attack e Tokyo Drift in collaborazione con Low-Red, il rapper presenta un disco ricco di featuring: 22Simba, Giuliano Calza, LILCR, Low-Red, Prima stanza a destra e Silent Bob sono gli ospiti che lo accompagnano in un viaggio musicale che intreccia passato e futuro.



Non è solo swag rappresenta l'equilibrio tra l'identità che ha reso Gacha riconoscibile e una nuova maturità nello storytelling. L'album invita a andare oltre la superficie e a imporre i propri codici, senza temere il giudizio altrui. Simbolo del progetto è la cravatta, presente anche nell'artwork, che ribalta il suo significato tradizionale: "nell'universo di Diss Gacha assume il significato opposto. In un panorama di rapper di strada con estetiche codificate, Diss Gacha sceglie di essere eclettico, colorato e stravagante, trasformando un simbolo di omologazione in una dichiarazione di individualità".



La tracklist comprende quindici tracce tra cui Estetica (feat. Prima stanza a destra), Ballas 3, Domenica (feat. Silent Bob), Sfilate (con Giuliano Calza), oltre a singoli già noti come Tokyo Drift e Art Attack. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme digitali, in CD standard e autografato, oltre che in vinile blu standard e autografato.



L'uscita dell'album apre la strada al Non è solo swag - Tour 2026, che porterà Diss Gacha sui palchi dei migliori club italiani. Dal 22 novembre il tour partirà dal New Age di Roncade (TV), passando per i Magazzini Generali di Milano (24 novembre), Largo Venue di Roma (29 novembre), Hiroshima Mon Amour di Torino (1 dicembre) e il Locomotiv di Bologna (5 dicembre).



Non è solo swag segna una tappa fondamentale nel percorso di Diss Gacha, che con questo progetto consolida la propria identità e scommette su un futuro ancora più personale e originale.