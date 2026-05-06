Diss Gacha annuncia il nuovo album Non è solo Swag e un tour nei club italiani

Diss Gacha svela la tracklist di Non è solo Swag, in uscita l'8 maggio con featuring speciali. Annunciato anche il tour nei club italiani a novembre e dicembre.

Diss Gacha torna alla ribalta con il nuovo album Non è solo Swag, disponibile ovunque da venerdì 8 maggio. L'artista torinese, dopo il successo dei singoli Art Attack e Tokyo Drift (feat. Low-Red), presenta un progetto che segna una svolta nel suo percorso artistico, regalando ai fan una tracklist ricca di collaborazioni e anticipando un tour atteso nei migliori club italiani.

Nel nuovo lavoro, Diss Gacha si confronta con le proprie radici ma guarda avanti: un album che si muove in equilibrio tra ciò che Gacha è stato e ciò che sta diventando: da una parte l'energia, l'impatto visivo e il linguaggio diretto che lo hanno reso riconoscibile, dall'altra una nuova solidità nello storytelling, che trasforma ogni elemento in parte di un racconto più ampio e personale. Il messaggio è chiaro: andare oltre la superficie e scegliere l'individualità, come rappresentato dal simbolo della cravatta, visibile nell'artwork del disco, qui trasformata in simbolo di ribellione rispetto ai codici del rap tradizionale.

La tracklist di Non è solo Swag vede la partecipazione di nomi di spicco della scena italiana come 22Simba, Giuliano Calza, LILCR, Low-Red, Prima stanza a destra e Silent Bob. I brani puntano su temi legati all'identità, all'arte e allo stile personale, confermando Diss Gacha come una delle voci più eclettiche, colorate e anticonformiste del panorama musicale contemporaneo.

L'album sarà acquistabile sia in digitale che in formato fisico con CD e vinile blu, disponibili anche in versione autografata.

In parallelo all'uscita del disco, Diss Gacha ha in programma il NON È SOLO SWAG - TOUR 2026, con cinque tappe nei club simbolo della scena nazionale. L'artista salirà sui palchi di New Age (Roncade, TV), Magazzini Generali (Milano), Largo Venue (Roma), Hiroshima Mon Amour (Torino) e Locomotiv (Bologna) tra novembre e dicembre 2026. I biglietti saranno disponibili sulle principali piattaforme dedicate.

Con i suoi 22 anni, Diss Gacha (nome d'arte di Gabriele Pastero) continua a lasciare il segno. Dopo aver ottenuto la certificazione oro con Captato e collaborato con artisti come Rosa Chemical, Izi, Vegas Jones e Wiz Khalifa nel precedente album Cultura Italiana parte 1, l'artista si conferma protagonista anche come icona di stile e moda. Nel suo percorso, la moda diventa messaggio e rappresentazione dell'identità: moda come messaggio, come valori legati alla cultura italiana, che Diss Gacha vorrebbe portare in giro per il mondo.

Non è solo Swag si presenta come un manifesto di autenticità e voglia di superare le etichette, segnando un nuovo capitolo nella carriera di uno dei giovani rapper più seguiti della scena italiana.