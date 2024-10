DJI svela DJI AIR 3S: nuovo drone a doppia fotocamera

DJI, leader mondiale nel settore dei droni e delle action camera, ha lanciato il nuovo DJI Air 3S, un drone a doppia fotocamera progettato per offrire prestazioni eccezionali nella fotografia e nella videoripresa di viaggio. Dotato di una fotocamera principale CMOS da 1 pollice e di un teleobiettivo medio da 70 mm, il DJI Air 3S promette immagini dettagliate sia di giorno che di notte grazie al sistema di rilevamento ostacoli omnidirezionale.

Le caratteristiche distintive del DJI Air 3S includono una fotocamera principale CMOS da 1 pollice e 50 MP con obiettivo 24 mm, che supporta la registrazione video 4K/60fps HDR e 4K/120fps. Inoltre, il teleobiettivo medio da 70 mm con zoom ottico 3x è perfetto per ritratti e riprese dettagliate. Il drone dispone anche di tecnologie avanzate come ActiveTrack 360° per mantenere il soggetto inquadrato in modo ottimale e di sensori per il rilevamento ostacoli in ogni direzione, garantendo un volo sicuro, anche durante le ore notturne.

Un’ulteriore novità è la funzione Soggetto in Evidenza, che mantiene il soggetto nitidamente a fuoco, anche durante il volo manuale o quando il soggetto si allontana dal centro dell’inquadratura. Questo al pilota di concentrarsi interamente sugli aspetti più creativi delle riprese, come la composizione e il movimento della fotocamera.

Il DJI Air 3S è disponibile in diverse configurazioni, con il modello base proposto a 1.099 € e il Combo Fly More che include accessori aggiuntivi a partire da 1.409 €. Inoltre, DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è disponibile per il DJI Air 3S, offrendo sostituzioni in caso di danni accidentali.

Con il DJI Air 3S, DJI conferma la sua leadership nel settore dei droni civili e delle tecnologie di imaging creative, offrendo agli utenti un dispositivo versatile, innovativo e facile da utilizzare per catturare momenti indimenticabili con qualità e sicurezza.