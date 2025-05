DR Automobiles: anteprime al Salone di Barcellona e al Dealer Day di Verona

Barcellona e Verona diventano palcoscenico internazionale per DR Automobiles Groupe, che ha scelto due eventi chiave dell’automotive per mostrare la forza e la varietà del proprio portafoglio: il Salone dell’Automobile di Barcellona (9-18 maggio 2025) e il Dealer Day di Verona (13-15 maggio 2025).

In Spagna, il debutto ufficiale della divisione DR International segna un passo decisivo nell’espansione europea del gruppo molisano. Il Gruppo ha presentato per la prima volta sul mercato iberico i sei brand DR, EVO, Sportequipe, Tiger, ICH-X e Birba, già consolidati in Italia. Un lancio che segna l’inizio di una strategia di espansione che punta a raggiungere nei prossimi mesi Francia, Germania, Polonia, Grecia e altri Paesi europei.

Grande interesse al Salone di Barcellona per la nuova Sportequipe S8 GT, un SUV da 4,7 metri, disponibile anche in versione Thermohybrid benzina/GPL da 186 cavalli. Il modello si distingue per il suo design accattivante e per la versatilità interna con configurazioni a cinque o sette posti.

I visitatori spagnoli hanno potuto apprezzare una gamma di veicoli che condividono una caratteristica distintiva: l’alimentazione Thermohybrid con GPL di fabbrica, una scelta che consente l’accesso alle aree urbane grazie all’“Etichetta ECO”, un elemento sempre più richiesto nei mercati europei orientati alla sostenibilità.

In contemporanea, al Dealer Day di Verona, il gruppo DR si è presentato con sette brand, aggiungendo Katay, storico marchio dedicato ai veicoli commerciali. L’evento ha visto il debutto della linea rinnovata di furgoni e cassonati, tra cui spicca il nuovo Katay 28, disponibile anche in versione full electric, che testimonia l’impegno del gruppo verso la mobilità a zero emissioni.

Non mancano le anteprime anche a Verona: accanto alla nuova Sportequipe S8 GT, anche la versione GT della Sportequipe 6 e i restyling della DR 6.0, presentati sia in versione plug-in hybrid (PHEV) che Thermohybrid. I brand Tiger, Birba e ICH-X hanno completato l’esposizione con modelli innovativi pensati per diverse fasce di mercato.

Un momento di forte impatto mediatico è stato la consegna di una versione personalizzata Rock’s del K2 al pilota Superbike Danilo Petrucci, nuovo testimonial di Sportequipe/ICH-X, presente all’evento veronese per incontrare i dealer e gli appassionati.

Con oltre 300.000 mq di strutture a Macchia d’Isernia e una rete italiana di oltre 400 showroom, DR Automobiles Groupe si conferma una realtà dinamica, in forte espansione internazionale. Dopo aver conquistato una quota del 2,58% nel mercato privati in Italia nel 2024, il gruppo punta ora a consolidare la propria presenza in Europa con una proposta unica per varietà, design e tecnologie alternative.