Dracula di Bram Stoker di Coppola torna al cinema in versione restaurata 4K

Un grande classico del cinema horror torna a vivere sugli schermi italiani in una veste completamente rinnovata. Dracula di Bram Stoker, capolavoro diretto da Francis Ford Coppola e vincitore di tre premi Oscar, sarà proiettato come evento speciale dal 30 ottobre al 1° novembre, per immergere il pubblico nell'atmosfera gotica di Halloween.



Il film, uscito nel 1992, ha ridefinito il mito di Dracula portandolo alle origini letterarie del romanzo di Bram Stoker. Coppola trasforma la storia del celebre vampiro in un racconto moderno, visivamente potente e ricco di passione, unendo amore, desiderio e oscurità. La regia è sorretta dalle indimenticabili interpretazioni di Gary Oldman, che si trasforma nel misterioso Conte Dracula, affiancato da Winona Ryder, Anthony Hopkins e Keanu Reeves.



Questa speciale occasione coincide con la proiezione della versione restaurata in 4K, realizzata nel 2022 per festeggiare i trent'anni del film. Il restauro, firmato da Sony Pictures in collaborazione con American Zoetrope, restituisce tutta la forza visiva e l'atmosfera che hanno reso il film un cult internazionale.



Il Premio Oscar Gary Oldman, Winona Ryder e il Premio Oscar Anthony Hopkins, diretti dal premio Oscar Francis Ford Coppola danno vita a una versione visivamente straordinaria, appassionante e seducente della classica leggenda di Dracula.



La trama segue la tragica e immortale figura del Conte Dracula, assetato di sangue e di un amore perduto. Dopo secoli di solitudine e dolore, il conte giunge nella Londra vittoriana con il desiderio di ritrovare Elisabetta, il suo grande amore reincarnato nella giovane Mina.



I fan del genere e i nostalgici del grande cinema hanno così l'opportunità unica di vivere o rivivere l'emozione di Dracula di Bram Stoker sul grande schermo. L'appuntamento è dal 30 ottobre al 1° novembre, una data perfetta per lasciarsi affascinare dalle tenebre e dalla magia del mito.