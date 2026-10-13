Mauro Pagani celebra 80 anni con il nuovo album inedito Tutto è già qui

Mauro Pagani lancia Tutto è già qui, il sesto album inedito esclusivamente in CD e vinile. Dieci brani tra memoria, introspezione ed esperienze di vita.

Mauro Pagani torna sulle scene con Tutto è già qui, il suo nuovo album di inediti, in uscita il 16 ottobre per BMG, in occasione degli 80 anni e della sua straordinaria carriera che ha attraversato sei decenni di storia musicale italiana.

Il disco, disponibile esclusivamente in formato fisico come CD digipack e vinile bianco in edizione limitata, racchiude 10 brani frutto di una profonda ricerca sonora e testuale. Il lavoro rappresenta un percorso intimo e personale, una sorta di viaggio autobiografico in cui Pagani riflette sul passato, sui risultati raggiunti e sulle prospettive future, condensando l'intera esperienza artistica e umana in musica.

Tutto è già qui è un diario intimo ed essenziale, aperto al mondo - afferma Mauro Pagani - Scriverlo ha significato, fare i conti con la mia storia, riscoprire la forza dei legami resistenti alle tempeste degli anni. Avevo il bisogno di narrare le mie umane vulnerabilità, il mio amore per la vita. Celebro il traguardo dei miei ottant'anni trasformando le canzoni in uno specchio dell'esistenza. Il mio bisogno di scavare nei sentimenti profondi dell'animo umano, esplorando la nostalgia, l'amore, l'amicizia e la fragilità del tempo. Non mancano i bilanci personali, ho scelto una narrazione trasparente che mette sullo stesso piano le vittorie e le sconfitte.

Il disco, il sesto in studio dopo Domani (2003), contiene anche due brani inediti tratti dal film documentario Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, diretto da Cristiana Mainardi. Il singolo anticipatore Tutto mi manca racconta la poetica personale di Pagani, e il lyric video è già disponibile online.

L'album sarà impreziosito da una cover alternativa e includerà una foto autografata da Mauro Pagani, esclusiva per i primi acquirenti. L'edizione limitata e numerata conferisce ulteriore valore a un progetto che si vuole specchio dell'identità artistica e privata del musicista.

La tracklist include: Lunedì, Almeno tu, Vivi per caso, NME, Tic Tac, Rotta orientale (feat. Daniela Pes), Aparthate, Va così, Marie e Tutto mi manca.

Il ritorno di Pagani sarà accompagnato da una serie di presentazioni live: il 24 ottobre al Novegro Vinile Expo di Segrate, insieme alla giornalista Marta Cagnola, il 24 novembre all'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma e il 26 novembre al Teatro Le Muse di Terruggia. In queste occasioni racconterà la genesi dell'album, firmerà copie e incontrerà i propri fan.

Dagli esordi negli anni Settanta con la Premiata Forneria Marconi alla storica collaborazione con Fabrizio De André, fino alla direzione artistica di eventi come il Festival di Sanremo e le colonne sonore per il cinema, Mauro Pagani ha saputo incidere profondamente nella cultura musicale italiana e internazionale. La pubblicazione di Tutto è già qui rappresenta un nuovo traguardo nella carriera di un polistrumentista, produttore e compositore da sempre aperto alla sperimentazione e alla contaminazione tra generi.

Con questa nuova opera, Pagani offre uno sguardo sincero e maturo sulla vita, costruendo un ponte tra passato e futuro che si traduce in canzoni capaci di parlare a più generazioni.