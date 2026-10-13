Project Motor Racing annuncia il World Endurance Pack: un viaggio tra modernità e storia

Project Motor Racing lancia il World Endurance Pack il 10 novembre: 11 auto iconiche, nuove classi, e il Fuji Speedway in versioni storiche e moderne.

Project Motor Racing si prepara a portare gli appassionati di corse in un viaggio nel tempo con l'annuncio del nuovo World Endurance Pack, in arrivo il 10 novembre. La novità principale riguarda un mix perfetto tra passato e presente: il pacchetto introduce 11 veicoli distribuiti in quattro nuove classi dedicate alle gare endurance, da prototipi ibridi moderni alle leggendarie auto IMSA GTP degli anni Ottanta.

Il cuore di questa espansione è rappresentato dal leggendario circuito Fuji Speedway, proposto sia nella sua versione attuale sia in quella del 1966. I giocatori potranno scegliere tra sei configurazioni totali: quattro varianti del tracciato storico (due percorribili anche al contrario) e due della pista moderna, offrendo nuove sfide e la possibilità di rivivere momenti iconici dell'automobilismo giapponese ai piedi del Monte Fuji.

L'elenco delle auto incluse copre quattro decadi di storia delle corse di durata. Nella classe LMP1 tornano in scena protagoniste dell'"era ibrida" come Audi R18 (2016), Porsche 919 Hybrid e Toyota TS050 Hybrid. Le nuove categorie LMP2 e LMP2 EVO celebrano l'evoluzione dei prototipi con la Olivera P2-13 del 2013 e l'inedita Olivera P2-26 EVO del 2026. Il fascino delle corse americane torna protagonista grazie alla classe IMSA GTP: sei vetture iconiche, tra cui BMW March GTP (1986), Chevrolet Corvette C4 GTP (1986), Ford Probe GTP (1986), Jaguar XJR 9 GTP (1988), Nissan GTP SX-Turbo (1988) e Porsche 962 GTP (1988).

L'esperienza si fa ancora più coinvolgente grazie all'attenzione agli appassionati. Il World Endurance Racing Pack sarà disponibile in preordine su canali digitali selezionati e incluso all'interno del Season Pass Year 1, garantendo un risparmio fino al 30% sul totale dei contenuti aggiuntivi. Inoltre, la piattaforma offre anche mod gratuite create dagli utenti, alimentando la creatività della community.

Resistenza e velocità attraverso le epoche: la promessa di Project Motor Racing per il nuovo World Endurance Pack si traduce in un viaggio emozionante attraverso decenni di evoluzione tecnica e sportiva, accessibile a tutti i giocatori su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Un appuntamento imperdibile per i fan dell'endurance e per chi vuole vivere la leggenda del Fuji Speedway come mai prima d'ora.