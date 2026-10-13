Dedde chiude la sua trilogia con l'album VISO PULITO: dieci tracce e collaborazioni di peso

Dedde lancia VISO PULITO, terzo e ultimo capitolo della sua trilogia rap. Dieci tracce e collaborazioni con LILCR, Diss Gacha, Don Pero e Scaccia.

Dedde torna protagonista con la pubblicazione di VISO PULITO, il nuovo album disponibile dal 16 ottobre per Island Records e Universal Music Italy. Dopo aver raccontato la sua realtà con i precedenti progetti RANDAGI 24.7 e TORINO SANGUINA, il rapper torinese conclude ora la trilogia con un disco che sposta il focus sull'interiorità e sulle sue esperienze più intime. Un viaggio tra dualismi e contrasti che mette a nudo la sua storia, spaziando dalla concretezza delle strade di Torino a una prospettiva personale e intensa.

Dietro al suo "VISO PULITO" c'è la voglia di prendersi tutto. Dieci tracce, quattro collaborazioni e un racconto che parte da ciò che è stato per arrivare a ciò che dedde vuole diventare. Il progetto vanta la partecipazione di LILCR, Diss Gacha, Don Pero e Scaccia: nomi che arricchiscono le sonorità e danno ulteriore profondità a una tracklist già solida. LILCR, in particolare, torna a fianco di dedde dopo i successi condivisi con i brani "giovani e svegli #147" e "a me piace #249", entrambi con milioni di stream e visualizzazioni.

Il disco si compone di dieci brani: "nessuna agevolazione #336"; "i love #348"; "bandiera rossa #302" feat. LILCR; "profumo gucci #282" feat. Scaccia; "non avevo piani #294"; "dammi un altro drink #351" feat. Diss Gacha; "tricky #372"; "tutto sotto controllo #326"; "vuoi prove #279" feat. Don Pero; "conta i secondi #334". Ognuna offre un tassello utile per comprendere la crescita personale dell'artista, tra ironia, sfrontatezza, ricordi della fame e della voglia di rivalsa, fino a uno sguardo ironico e spregiudicato tipico del suo stile.

VISO PULITO si distingue per l'autenticità della scrittura, cruda, diretta, senza filtri, capace di restituire una Torino mai stereotipata, fatta di quartieri popolari, piazze, compagnie, campi rom e sogni di riscatto. Il dualismo tra un volto apparentemente pulito e parole taglienti è cifra stilistica di dedde, che fa convivere la sua immagine con una narrazione schietta e intensa: "È una contraddizione solo in apparenza, perché dietro a quel volto c'è una penna che sa esattamente dove vuole arrivare".

La trilogia, iniziata con "RANDAGI 24.7" e proseguita con "TORINO SANGUINA", diventa ora con VISO PULITO una parabola di crescita, passando dalla descrizione dell'ambiente circostante alla centralità della propria esperienza. Dedde racconta le sue origini a Grugliasco, nella periferia torinese, tra le amicizie nei campi rom e la necessità di cavarsela fin da giovane. Un racconto che ha saputo parlare a chi vive più fuori che dentro il centro, rafforzato da una discografia già segnata da numeri importanti sia su Spotify che su TikTok.

Con questo nuovo capitolo, il giovane artista si conferma una delle voci più originali e dirette della scena rap italiana, continuando a raccontare Torino e se stesso senza filtri, con la voglia di superare ogni limite. VISO PULITO non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo inizio per dedde, che guarda già oltre la sua storia e la sua città.