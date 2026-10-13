Carl Brave torna con Odissea: il nuovo singolo disponibile dal 16 ottobre

Carl Brave è pronto a sorprendere ancora una volta il suo pubblico con il nuovo singolo Odissea, disponibile ovunque da venerdì 16 ottobre. Il brano rappresenta una ballad da club, intima e sospesa, che invita a esplorare il passato per comprendere appieno la propria identità nel presente.



Odissea, come suggerisce il titolo, richiama il tema del viaggio, ma in una chiave del tutto personale. Non si tratta della classica ricerca della strada di casa, bensì del percorso interiore di chi sceglie di attraversare ricordi, persone e luoghi che hanno contribuito a formare ciò che si è diventati. Il mito resta sullo sfondo, evocato dalle atmosfere e dai racconti, senza essere mai didascalico. È la memoria a diventare la vera protagonista, offrendo una nuova prospettiva sul tempo che passa e su ciò che rimane.



Carl Brave, all'anagrafe Carlo Luigi Coraggio, si conferma una delle voci più originali della nuova scena pop italiana. Producer e cantante romano, ha saputo fondere generi come pop, cantautorato, rap ed elettronica, creando uno stile inconfondibile. La sua scrittura è apprezzata per la capacità di raccontare la quotidianità, le relazioni, la città e l'esperienza personale in modo diretto e originale, trasformando frammenti di vita in musica.



Dal debutto con Notti Brave, il percorso artistico di Carl Brave è stato costantemente in evoluzione, pur mantenendo un forte legame con la sua identità autoriale e con Roma. Nel corso della sua carriera, ha raggiunto importanti traguardi come 40 dischi di platino e 16 dischi d'oro. Con Odissea, continua il viaggio musicale di un artista che non smette di rinnovarsi e raccontarsi.