Fabri Fibra e Neffa lanciano Vertigini: nuovo singolo da Zarathustra Style

Fabri Fibra e Neffa tornano con Vertigini, il nuovo singolo estratto dall'album Zarathustra Style. Un viaggio nei ricordi e nel tempo con due maestri del rap.

Fabri Fibra e Neffa tornano protagonisti della scena musicale italiana con il nuovo singolo Vertigini, in radio da venerdì 16 ottobre. Il brano è il sedicesimo estratto dall'album Zarathustra Style, pubblicato il 9 ottobre per Dischi Numero Uno/Sony Music Italy.

Vertigini è un brano stratificato che affronta il rapporto con il tempo e la disillusione. I ricordi, allontanandosi progressivamente dal presente, accumulano polvere ma acquistano una nuova prospettiva: persone, esperienze e momenti passati vengono osservati ora con maggiore consapevolezza, tra ciò che resta e ciò che è cambiato.

L'album Zarathustra Style rappresenta un progetto unico composto da 24 tracce, nato già nel 2024 dall'intuizione di Neffa che aveva utilizzato il termine Zarathustra per segnare una svolta personale alla fine del proprio nichilismo. Questo concetto è stato successivamente sviluppato insieme a Fabri Fibra. Dopo pochi giorni di lavoro, i due artisti decidono di chiamarsi Zarathustra. Inizialmente non era previsto un vero e proprio disco, ma tutto prende forma nel novembre 2024, grazie a un pranzo a Milano seguito da una sessione di lavoro nello studio di Fabri Fibra. In poche ore, nascono già cinque o sei brani quasi pronti per essere sviluppati. Da quel momento la collaborazione si intensifica e, tra scrittura e registrazioni, le prime idee diventano un album completo.

La lavorazione di Zarathustra Style si è protratta per quasi due anni, riflettendo l'evoluzione delle produzioni di Neffa e i diversi approcci alla scrittura e al rap di entrambi gli artisti. Tematiche profonde, metriche diverse e stili personali si intrecciano dando vita a un lavoro maturo e attento alle sfumature della vita e del tempo.

Per festeggiare l'uscita, Fabri Fibra e Neffa incontrano i fan negli instore delle principali città: Torino (9 ottobre), Milano (10 ottobre), Napoli (12 ottobre) e Roma (13 ottobre). Un'occasione per presentare dal vivo un progetto che promette di lasciare il segno nella musica italiana.