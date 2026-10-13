Il Volo torna in TV con Uno per Tutti: tre serate speciali da Palazzo Te

Il Volo torna protagonista del prime time televisivo con Uno per Tutti, il grande appuntamento dedicato alla musica che per questa edizione si svolgerà nella preziosa cornice di Palazzo Te a Mantova. L'appuntamento debutterà domani, mercoledì 14 ottobre, in prima serata su Canale 5, inaugurando tre imperdibili serate evento.

Novità assoluta di questa edizione è il cambio alla conduzione: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble prenderanno le redini dello show alternandosi come conduttori. Ogni componente del trio guiderà una delle tre serate, ognuna arricchita da partner d'eccezione. La serata d'esordio vedrà Piero Barone insieme ad Amadeus.

Ospiti speciali della prima puntata saranno Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti e Roberto Colella. Sul palco si alterneranno duetti, performance inedite e reinterpretazioni di grandi classici, in uno spettacolo che promette incontri tra generazioni e mondi musicali differenti.

Come ormai tradizione, ogni esibizione sarà costruita intorno all'incontro musicale tra Il Volo e i suoi ospiti, offrendo sia momenti solisti che performance di gruppo. Il repertorio spazierà dalla grande musica italiana a quella internazionale, creando atmosfere uniche per ogni appuntamento.

Uno per Tutti è un progetto firmato Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV, con la regia di Luigi Antonini. Gli appuntamenti successivi sono previsti per mercoledì 21 e 28 ottobre 2026, sempre in prima serata, promettendo di offrire al pubblico nuove emozioni e grandi sorprese.