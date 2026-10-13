SEAT Leon aggiorna la gamma: novità per il modello 2027 tra design e tecnologia

La gamma SEAT Leon e Leon Sportstourer si rinnova con un aggiornamento che punta a migliorare tecnologia, connettività e praticità nell'utilizzo quotidiano. Senza stravolgere l'identità del modello, il marchio spagnolo introduce nuovi equipaggiamenti di serie, aggiorna i pacchetti disponibili e amplia le possibilità di personalizzazione, mantenendo al centro il rapporto tra qualità, contenuti e prezzo.

La novità più evidente riguarda il sistema di infotainment, che adotta uno schermo da 12,9 pollici di serie su tutte le motorizzazioni e gli allestimenti. Un aggiornamento che porta la dotazione tecnologica della Leon a un livello superiore e semplifica l'accesso alle principali funzioni di bordo. Cresce anche la capacità di ricarica dei dispositivi mobili: le due prese USB-C anteriori passano da 15 a 45 W, consentendo di ricaricare lo smartphone più rapidamente.

La connettività diventa inoltre più accessibile grazie al SEAT Full Link Wireless, ora di serie già dall'allestimento Style. Il sistema permette di utilizzare Android Auto e Apple CarPlay senza collegare fisicamente il telefono, integrando le applicazioni e le funzionalità dello smartphone nell'esperienza di bordo. Si aggiorna anche il Connectivity Box, il sistema di ricarica wireless che aumenta la propria potenza da 15 a 25 W.

Le modifiche interessano anche le dotazioni disponibili a richiesta. Sul fronte estetico debutta la nuova tinta Manhattan Grey, che sostituisce il precedente Magnetic Tech. Cambia invece la gestione della videocamera posteriore, non più ordinabile singolarmente ma inclusa in specifici pacchetti.

Il nuovo Vision Plus abbina la videocamera posteriore al Park Assist, disponibile esclusivamente sulle versioni con cambio manuale. Per le Leon equipaggiate con trasmissione DSG è previsto invece l'Intelligent Park Assist, che integra la videocamera con l'assistenza intelligente al parcheggio e la memorizzazione del percorso utilizzato durante le manovre.

L'introduzione del display da 12,9 pollici comporta anche l'uscita dal listino del Sistema di Navigazione Plus, sostituito da un nuovo pacchetto Sistema di Navigazione ordinabile sia sulla Leon sia sulla Leon Sportstourer. Non sarà più disponibile neppure il Dynamic & Comfort Pack, che comprendeva il controllo dinamico dell'assetto DCC e lo sterzo progressivo. Il Technology Pack Light, invece, viene riservato alle motorizzazioni con cambio manuale.

Tra gli aggiornamenti più significativi figura il nuovo Technology Pack, disponibile esclusivamente sulle versioni con cambio DSG. Il pacchetto riunisce una dotazione particolarmente completa, comprendendo fari anteriori Matrix LED, impianto audio SEAT Sound, Safe & Driving Pack M, videocamera posteriore, Intelligent Park Assist e ruotino di scorta da 18 pollici.

Secondo quanto dichiarato dal marchio, il pacchetto offre un vantaggio per il cliente pari al 54% del valore complessivo delle dotazioni incluse, rendendo più conveniente l'accesso a un insieme di tecnologie dedicate all'illuminazione, alla sicurezza e alla praticità.

L'offerta si amplia inoltre con i pacchetti Safe & Driving Pack L e Safe & Driving Pack XL, che permettono di aggiungere ulteriori sistemi di assistenza alla guida. L'obiettivo è offrire una maggiore possibilità di scelta, consentendo di configurare la vettura in funzione delle proprie esigenze.

Gli aggiornamenti coinvolgono anche alcuni dettagli dedicati alla versatilità della SEAT Leon Sportstourer. La presa elettrica da 230 V nel bagagliaio entra infatti nella dotazione del Comfort Pack per l'allestimento Style, mentre è prevista di serie sulle versioni Business e FR.

Nel complesso, il rinnovamento della gamma Leon si concentra su interventi mirati, ma concreti nell'esperienza quotidiana. Schermo più grande, ricarica più rapida, connettività wireless e pacchetti tecnologici aggiornati rafforzano la competitività del modello senza modificarne la formula di base: unire design, funzionalità e contenuti tecnologici in una proposta pensata per un utilizzo trasversale.